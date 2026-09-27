Клавиатура Acer OKW127 механическая черный
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Характеристики
Описание товара Клавиатура Acer OKW127 механическая черный
Клавиатура Acer – это идеальный выбор для тех, кто ценит качество и эффективность в каждой детали. Механическая клавиатура предоставляет отличную тактильную отдачу и надежность, благодаря кликающим переключателям, которые обеспечивают четкое ощущение нажатия, так необходимое для геймеров и профессионалов. Проводное подключение гарантирует стабильность сигнала, что особенно важно в интенсивные моменты игры или работы. Эта клавиатура оснащена 104 клавишами по раскладке ANSI, что делает ее универсальным инструментом для любой задачи. Подсветка клавиш не только придает устройству стильный вид, но и позволяет легко работать в условиях недостаточной освещенности. Наличие клавиши функции (Fn) расширяет функциональные возможности устройства, позволяя быстро переключаться между различными командами и настройками. Длина кабеля 1.8 метра обеспечивает удобство расположения клавиатуры на рабочем месте. Устройство имеет вес 810 граммов, что говорит о его прочности и устойчивости во время использования. Изящный черный цвет придаст нотку строгости и профессионализма вашему рабочему пространству. Клавиатура Acer предлагает не только превосходную производительность, но и стильный дизайн, идеально вписывающийся в современный интерьер.
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Теги товара: игровые, с подсветкой, механические, игровые с подсветкой, механические с подсветкой
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