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Клавиатура Acer OKW127 механическая черный купить с доставкой в Москве
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Клавиатура Acer OKW127 механическая черный

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Клавиатура Acer OKW127 механическая черный - фото 1
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Клавиатура Acer OKW127 механическая черный - фото 4
Клавиатура Acer OKW127 механическая черный - фото 5
Клавиатура Acer OKW127 механическая черный - фото 6
Клавиатура Acer OKW127 механическая черный - фото 7
Клавиатура Acer OKW127 механическая черный - фото 8
Клавиатура Acer OKW127 механическая черный - фото 9
Клавиатура Acer OKW127 механическая черный - фото 10
Клавиатура Acer OKW127 механическая черный - фото 11
Клавиатура Acer OKW127 механическая черный - фото 12
Клавиатура Acer OKW127 механическая черный - фото 13
Клавиатура Acer OKW127 механическая черный - фото 14
Клавиатура Acer OKW127 механическая черный - фото 15
Клавиатура Acer OKW127 механическая черный - фото 16
Клавиатура Acer OKW127 механическая черный - фото 17
Клавиатура Acer OKW127 механическая черный - фото 18
Клавиатура Acer OKW127 механическая черный - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Клавиатура
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК, для ноутбука
Цвет
черный
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
104
Тип переключателей
кликающие
Модель переключателей
Outemu Blue
Формат клавиатуры
полноразмерная
  • Клавиатура Acer OKW127 механическая черный - фото 1
  • Клавиатура Acer OKW127 механическая черный - фото 2
  • Клавиатура Acer OKW127 механическая черный - фото 3
  • Клавиатура Acer OKW127 механическая черный - фото 4
  • Клавиатура Acer OKW127 механическая черный - фото 5
  • Клавиатура Acer OKW127 механическая черный - фото 6
  • Клавиатура Acer OKW127 механическая черный - фото 7
  • Клавиатура Acer OKW127 механическая черный - фото 8
  • Клавиатура Acer OKW127 механическая черный - фото 9
  • Клавиатура Acer OKW127 механическая черный - фото 10
  • Клавиатура Acer OKW127 механическая черный - фото 11
  • Клавиатура Acer OKW127 механическая черный - фото 12
  • Клавиатура Acer OKW127 механическая черный - фото 13
  • Клавиатура Acer OKW127 механическая черный - фото 14
  • Клавиатура Acer OKW127 механическая черный - фото 15
  • Клавиатура Acer OKW127 механическая черный - фото 16
  • Клавиатура Acer OKW127 механическая черный - фото 17
  • Клавиатура Acer OKW127 механическая черный - фото 18
  • Клавиатура Acer OKW127 механическая черный - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 612825
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК, для ноутбука
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
104
Тип переключателей
кликающие
Модель переключателей
Outemu Blue
Формат клавиатуры
полноразмерная
Hot Swap
Да
Мультимедийные клавиши
Нет
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.8
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х20х4
Вес, кг.
1.02

Описание товара Клавиатура Acer OKW127 механическая черный

Клавиатура Acer – это идеальный выбор для тех, кто ценит качество и эффективность в каждой детали. Механическая клавиатура предоставляет отличную тактильную отдачу и надежность, благодаря кликающим переключателям, которые обеспечивают четкое ощущение нажатия, так необходимое для геймеров и профессионалов. Проводное подключение гарантирует стабильность сигнала, что особенно важно в интенсивные моменты игры или работы. Эта клавиатура оснащена 104 клавишами по раскладке ANSI, что делает ее универсальным инструментом для любой задачи. Подсветка клавиш не только придает устройству стильный вид, но и позволяет легко работать в условиях недостаточной освещенности. Наличие клавиши функции (Fn) расширяет функциональные возможности устройства, позволяя быстро переключаться между различными командами и настройками. Длина кабеля 1.8 метра обеспечивает удобство расположения клавиатуры на рабочем месте. Устройство имеет вес 810 граммов, что говорит о его прочности и устойчивости во время использования. Изящный черный цвет придаст нотку строгости и профессионализма вашему рабочему пространству. Клавиатура Acer предлагает не только превосходную производительность, но и стильный дизайн, идеально вписывающийся в современный интерьер.

Отзывы о товаре Клавиатура Acer OKW127 механическая черный




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Клавиатура
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
механическая
Назначение
для ПК, для ноутбука
Для геймеров
да
Комплектация
клавиатура
Цвет
черный
Тачпад
нет
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
104
Развернуть
Тип переключателей
кликающие
Модель переключателей
Outemu Blue
Формат клавиатуры
полноразмерная
Hot Swap
Да
Мультимедийные клавиши
Нет
Клавиша функции (Fn)
Да
Встроенный USB-хаб
нет
Длина кабеля
1.8
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура Acer – это идеальный выбор для тех, кто ценит качество и эффективность в каждой детали. Механическая клавиатура предоставляет отличную тактильную отдачу и надежность, благодаря кликающим переключателям, которые обеспечивают четкое ощущение нажатия, так необходимое для геймеров и профессионалов. Проводное подключение гарантирует стабильность сигнала, что особенно важно в интенсивные моменты игры или работы. Эта клавиатура оснащена 104 клавишами по раскладке ANSI, что делает ее универсальным инструментом для любой задачи. Подсветка клавиш не только придает устройству стильный вид, но и позволяет легко работать в условиях недостаточной освещенности. Наличие клавиши функции (Fn) расширяет функциональные возможности устройства, позволяя быстро переключаться между различными командами и настройками. Длина кабеля 1.8 метра обеспечивает удобство расположения клавиатуры на рабочем месте. Устройство имеет вес 810 граммов, что говорит о его прочности и устойчивости во время использования. Изящный черный цвет придаст нотку строгости и профессионализма вашему рабочему пространству. Клавиатура Acer предлагает не только превосходную производительность, но и стильный дизайн, идеально вписывающийся в современный интерьер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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