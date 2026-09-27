Клавиатура + мышь Oklick 500GMK черный/серый (1546797)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Клавиатура + мышь Oklick 500GMK черный/серый (1546797)
Клавиатура+мышь проводная Oklick GMNG 500GMK ? набор для ПК, который будет удобен как для работы, так и для игр. Клавиатура с раскладкой ISO имеет конструкцию «Скелетон». Она предусматривает размещение переключателей без дополнительных бортиков и рамки, за счет чего клавиши выступают над корпусом. Это меняет эргономику устройства. Клавиатура с металлической верхней панелью содержит прорезиненные ножки, что позволяет настроить ее по высоте и делает устройство более устойчивым. Цифровой блок и мультимедийные клавиши расширяют функционал клавиатуры. Мышь из набора Oklick GMNG 500GMK сконструирована для хвата правой рукой. Она содержит 6 кнопок, среди которых боковые кнопки, а также кнопка смены разрешения. Максимальное разрешение светодиодного датчика достигает 2400 dpi. Особенность клавиатуры и мыши во встроенной многоцветной подсветке. Устройства подключаются через USB, используя плетенный кабель длиной 1.5 м.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, игровые, механические, ножничные, белые
Теги товара: с подсветкой, мембранные, игровые с подсветкой, механические с подсветкой, бесшумные, тонкие
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