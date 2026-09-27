Top.Mail.Ru
Gorillaz - Cracker Island (5054197199738) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Gorillaz - Cracker Island (5054197199738) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Gorillaz - Cracker Island (5054197199738) виниловая пластинка - фото 1
Gorillaz - Cracker Island (5054197199738) виниловая пластинка - фото 2
Gorillaz - Cracker Island (5054197199738) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Gorillaz
Альбом (сингл)
Cracker Island
Жанр
Зарубежный поп-рок, Soul-Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Gorillaz - Cracker Island (5054197199738) виниловая пластинка - фото 1
  • Gorillaz - Cracker Island (5054197199738) виниловая пластинка - фото 2
  • Gorillaz - Cracker Island (5054197199738) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 040 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 612166
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Gorillaz - Cracker Island (5054197199738) виниловая пластинка
3 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Gorillaz
Альбом (сингл)
Cracker Island
Жанр
Зарубежный поп-рок, Soul-Blues
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Gorillaz - Cracker Island (5054197199738) виниловая пластинка

A1 Cracker Island. A2 Oil. A3 The Tired Influencer. A4 Tarantula. A5 Silent Running. B1 New Gold. B2 Baby Queen. B3 Tormenta. B4 Skinny Ape. B5 Possession Island. Artwork — Stars Redmond. Producer — Gorillaz, Greg Kurstin.

Отзывы о товаре Gorillaz - Cracker Island (5054197199738) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Gorillaz
Альбом (сингл)
Cracker Island
Жанр
Зарубежный поп-рок, Soul-Blues
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Описание
A1 Cracker Island. A2 Oil. A3 The Tired Influencer. A4 Tarantula. A5 Silent Running. B1 New Gold. B2 Baby Queen. B3 Tormenta. B4 Skinny Ape. B5 Possession Island. Artwork — Stars Redmond. Producer — Gorillaz, Greg Kurstin.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Gorillaz - Cracker Island (5054197199738) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3040 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...