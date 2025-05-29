Top.Mail.Ru
Рулетка со сверхшироким полотном KRAFTOOL Extrem 5м х 32мм купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Рулетка со сверхшироким полотном KRAFTOOL Extrem 5м х 32мм

28 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Рулетка со сверхшироким полотном KRAFTOOL Extrem 5м х 32мм - фото 1
Рулетка со сверхшироким полотном KRAFTOOL Extrem 5м х 32мм - фото 2
Рулетка со сверхшироким полотном KRAFTOOL Extrem 5м х 32мм - фото 3
Рулетка со сверхшироким полотном KRAFTOOL Extrem 5м х 32мм - фото 4
Рулетка со сверхшироким полотном KRAFTOOL Extrem 5м х 32мм - фото 5
Рулетка со сверхшироким полотном KRAFTOOL Extrem 5м х 32мм - фото 6
Рулетка со сверхшироким полотном KRAFTOOL Extrem 5м х 32мм - фото 7
Рулетка со сверхшироким полотном KRAFTOOL Extrem 5м х 32мм - фото 8
Рулетка со сверхшироким полотном KRAFTOOL Extrem 5м х 32мм - фото 9
Рулетка со сверхшироким полотном KRAFTOOL Extrem 5м х 32мм - фото 10
Рулетка со сверхшироким полотном KRAFTOOL Extrem 5м х 32мм - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рулетки строительные
  • Рулетка со сверхшироким полотном KRAFTOOL Extrem 5м х 32мм - фото 1
  • Рулетка со сверхшироким полотном KRAFTOOL Extrem 5м х 32мм - фото 2
  • Рулетка со сверхшироким полотном KRAFTOOL Extrem 5м х 32мм - фото 3
  • Рулетка со сверхшироким полотном KRAFTOOL Extrem 5м х 32мм - фото 4
  • Рулетка со сверхшироким полотном KRAFTOOL Extrem 5м х 32мм - фото 5
  • Рулетка со сверхшироким полотном KRAFTOOL Extrem 5м х 32мм - фото 6
  • Рулетка со сверхшироким полотном KRAFTOOL Extrem 5м х 32мм - фото 7
  • Рулетка со сверхшироким полотном KRAFTOOL Extrem 5м х 32мм - фото 8
  • Рулетка со сверхшироким полотном KRAFTOOL Extrem 5м х 32мм - фото 9
  • Рулетка со сверхшироким полотном KRAFTOOL Extrem 5м х 32мм - фото 10
  • Рулетка со сверхшироким полотном KRAFTOOL Extrem 5м х 32мм - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%
1 000 руб.  1 500 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 605633
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Рулетка со сверхшироким полотном KRAFTOOL Extrem 5м х 32мм
1 000 руб. -33%
1 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Рулетки строительные
Длина, м
5
Магнитный наконечник
да
Материал
сталь
Особенности
двухсторонее полотно
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х5х5
Вес, г.
400

Описание товара Рулетка со сверхшироким полотном KRAFTOOL Extrem 5м х 32мм

Мощная профессиональная рулетка со сверхшироким полотном и особопрочным нейлоновым покрытием полотна X-SAFE. Для измерения линейных размеров путем непосредственного сравнения со шкалой

Отзывы о товаре Рулетка со сверхшироким полотном KRAFTOOL Extrem 5м х 32мм

Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличная рулетка за эти деньги. Посмотрим сколько прослужит. Занимаюсь замерами окон, работал и другими. Бывают и лучше, но там и цена другая :). Жаль не жёлтая (это придирки).
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Юрий Г.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая, но за такую сумму должна быть идеальная.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Роман П.

Достоинства:


Комментарий:
Супер рулетка! Механизм работает приятно, магнит держит все 5 метров без резких движений!
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Дмитрий З.

Достоинства:


Комментарий:
Это KRAFTOOL и этим все сказано! Качество превосходное, действительно широкое полотно. Брал для измерений больших деталей. Очень доволен!
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Олег С.

Достоинства:


Комментарий:
Купил на замену рулетки за 2к, она оказалась лучше, однозначно лучшая рулетка, на весу держит более 3х метров
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Андрей

Достоинства:


Комментарий:
покупкой очень доволен, качественный инструмент!
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Александр

Достоинства:


Комментарий:
Очень удобно работать с широкой и жесткой лентой шкалы.
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Роман С.

Достоинства:


Комментарий:
Качественная рулетка, на работе пользуюсь такой же)
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Юрий Л.

Достоинства:


Комментарий:
Лучше не встречал , можно в одного мерить + -3 метра на весу, не переламывается!Двухстороняя разметка!Единственное, для меня тяжеловатая и достаточно габаритная что бы постоянно таскать ее на разгрузке, поэтому взял еще той же фирмы 3 м ,но эта рулетка однозначно топ !!!
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Максим Р.

Достоинства:


Комментарий:
Из непривычного - вес и широкая лента. В остальном отличная рулетка: длинна 5 м, магнит в основании, разметка с обеих сторон - это оооочень удобно.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Китай Велик

Достоинства:


Комментарий:
рулетка отличная есть фиксатор.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Алексей М.

Достоинства:


Комментарий:
отличная рулетка, сильные магниты.
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Павел О.

Достоинства:


Комментарий:
рулетка отличная, бренд отличный,рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Иван С.

Достоинства:


Комментарий:
Двоякое ощущение, думаю привыкну, широковата на самом деле, механизм работает неплохо, вытягивается на 2.9м
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Нина Б.

Достоинства:


Комментарий:
мужу очень понравилась, держит жёсткость, всё, как надо
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Шикарная рулетка! Стоит своих денег до последней копейки!
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Великолепная Рулетка ,гравировка с обеих сторон ,внушает доверие
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Оксана Я.

Достоинства:


Комментарий:
рулетка добротная, широкое полотно, 2.5м держит, может и больше наверно. магнит слабоват по моему мнению. в целом хорошо
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Светлана Е.

Достоинства:


Комментарий:
Супер инструмент!Полотно широкое и плотное!Советую!
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Иван И.

Достоинства:


Комментарий:
Отзыв после 3 мес работы, ни царапинки, краска не отходит(работаю каждый день) 3 м держит уверенно
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Леонид С.

Достоинства:


Комментарий:
Хороша,полотно широкое все читается отлично
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Альберт С.

Достоинства:


Комментарий:
Удобная в работе, миниатюрная для 5 метров, и ширина хорошая, можно одному замерять длину без помощи других и помощников.
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Игорь О.

Достоинства:


Комментарий:
приятно пользоваться хорошим инструментом
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Алексей Ч.

Достоинства:


Комментарий:
отличная штука все работает
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Павел П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная рулетка.Первую покупал 7 месяцев назад и до сих пор работает. Лицевая сторона даже без потертостей. Работает каждый день. Советую.
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
да вроде такая и должна быть
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2025
Евгений С.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая рулетка,разметка с 2х сторон
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Руслан А.

Достоинства:


Комментарий:
Лучше рулетки 5м нету, это самая лучшая.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Рулетки строительные
Длина, м
5
Магнитный наконечник
да
Материал
сталь
Особенности
двухсторонее полотно
Страна производитель
Китай
Описание
Мощная профессиональная рулетка со сверхшироким полотном и особопрочным нейлоновым покрытием полотна X-SAFE. Для измерения линейных размеров путем непосредственного сравнения со шкалой
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличная рулетка за эти деньги. Посмотрим сколько прослужит. Занимаюсь замерами окон, работал и другими. Бывают и лучше, но там и цена другая :). Жаль не жёлтая (это придирки).
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Юрий Г.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая, но за такую сумму должна быть идеальная.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Роман П.

Достоинства:


Комментарий:
Супер рулетка! Механизм работает приятно, магнит держит все 5 метров без резких движений!
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Дмитрий З.

Достоинства:


Комментарий:
Это KRAFTOOL и этим все сказано! Качество превосходное, действительно широкое полотно. Брал для измерений больших деталей. Очень доволен!
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Олег С.

Достоинства:


Комментарий:
Купил на замену рулетки за 2к, она оказалась лучше, однозначно лучшая рулетка, на весу держит более 3х метров
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Андрей

Достоинства:


Комментарий:
покупкой очень доволен, качественный инструмент!
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Александр

Достоинства:


Комментарий:
Очень удобно работать с широкой и жесткой лентой шкалы.
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Роман С.

Достоинства:


Комментарий:
Качественная рулетка, на работе пользуюсь такой же)
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Юрий Л.

Достоинства:


Комментарий:
Лучше не встречал , можно в одного мерить + -3 метра на весу, не переламывается!Двухстороняя разметка!Единственное, для меня тяжеловатая и достаточно габаритная что бы постоянно таскать ее на разгрузке, поэтому взял еще той же фирмы 3 м ,но эта рулетка однозначно топ !!!
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Максим Р.

Достоинства:


Комментарий:
Из непривычного - вес и широкая лента. В остальном отличная рулетка: длинна 5 м, магнит в основании, разметка с обеих сторон - это оооочень удобно.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Китай Велик

Достоинства:


Комментарий:
рулетка отличная есть фиксатор.
Источник: Яндекс Маркет
23.04.2025
Алексей М.

Достоинства:


Комментарий:
отличная рулетка, сильные магниты.
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Павел О.

Достоинства:


Комментарий:
рулетка отличная, бренд отличный,рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
21.04.2025
Иван С.

Достоинства:


Комментарий:
Двоякое ощущение, думаю привыкну, широковата на самом деле, механизм работает неплохо, вытягивается на 2.9м
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Нина Б.

Достоинства:


Комментарий:
мужу очень понравилась, держит жёсткость, всё, как надо
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Шикарная рулетка! Стоит своих денег до последней копейки!
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Великолепная Рулетка ,гравировка с обеих сторон ,внушает доверие
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Оксана Я.

Достоинства:


Комментарий:
рулетка добротная, широкое полотно, 2.5м держит, может и больше наверно. магнит слабоват по моему мнению. в целом хорошо
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Светлана Е.

Достоинства:


Комментарий:
Супер инструмент!Полотно широкое и плотное!Советую!
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Иван И.

Достоинства:


Комментарий:
Отзыв после 3 мес работы, ни царапинки, краска не отходит(работаю каждый день) 3 м держит уверенно
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Леонид С.

Достоинства:


Комментарий:
Хороша,полотно широкое все читается отлично
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Альберт С.

Достоинства:


Комментарий:
Удобная в работе, миниатюрная для 5 метров, и ширина хорошая, можно одному замерять длину без помощи других и помощников.
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Игорь О.

Достоинства:


Комментарий:
приятно пользоваться хорошим инструментом
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Алексей Ч.

Достоинства:


Комментарий:
отличная штука все работает
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Павел П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная рулетка.Первую покупал 7 месяцев назад и до сих пор работает. Лицевая сторона даже без потертостей. Работает каждый день. Советую.
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
да вроде такая и должна быть
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2025
Евгений С.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая рулетка,разметка с 2х сторон
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Руслан А.

Достоинства:


Комментарий:
Лучше рулетки 5м нету, это самая лучшая.


Рулетка со сверхшироким полотном KRAFTOOL Extrem 5м х 32мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1000 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...