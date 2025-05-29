Рулетка со сверхшироким полотном KRAFTOOL Extrem 5м х 32мм
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Характеристики
Тип товара
Рулетки строительные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%1 000 руб. 1 500 руб.
В наличии
Код товара: 605633
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1 000 руб. -33%
1 500 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Рулетки строительные
Длина, м
5
Магнитный наконечник
да
Материал
сталь
Особенности
двухсторонее полотно
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х5х5
Вес, г.
400
Описание товара Рулетка со сверхшироким полотном KRAFTOOL Extrem 5м х 32мм
Мощная профессиональная рулетка со сверхшироким полотном и особопрочным нейлоновым покрытием полотна X-SAFE. Для измерения линейных размеров путем непосредственного сравнения со шкалой
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Микрометры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 3 м, с автостопом
Теги товара: 5 м, с магнитным наконечником
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Бренд
Тип товара
Рулетки строительные
Длина, м
5
Магнитный наконечник
да
Материал
сталь
Особенности
двухсторонее полотно
Страна производитель
Китай
Мощная профессиональная рулетка со сверхшироким полотном и особопрочным нейлоновым покрытием полотна X-SAFE. Для измерения линейных размеров путем непосредственного сравнения со шкалой
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Микрометры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 3 м, с автостопом
Теги товара: 5 м, с магнитным наконечником
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Микрометры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 3 м, с автостопом
Теги товара: 5 м, с магнитным наконечником
Достоинства:
Комментарий:
Отличная рулетка за эти деньги. Посмотрим сколько прослужит. Занимаюсь замерами окон, работал и другими. Бывают и лучше, но там и цена другая :). Жаль не жёлтая (это придирки).
Достоинства:
Комментарий:
хорошая, но за такую сумму должна быть идеальная.
Достоинства:
Комментарий:
Супер рулетка! Механизм работает приятно, магнит держит все 5 метров без резких движений!
Достоинства:
Комментарий:
Это KRAFTOOL и этим все сказано! Качество превосходное, действительно широкое полотно. Брал для измерений больших деталей. Очень доволен!
Достоинства:
Комментарий:
Купил на замену рулетки за 2к, она оказалась лучше, однозначно лучшая рулетка, на весу держит более 3х метров
Достоинства:
Комментарий:
покупкой очень доволен, качественный инструмент!
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобно работать с широкой и жесткой лентой шкалы.
Достоинства:
Комментарий:
Качественная рулетка, на работе пользуюсь такой же)
Достоинства:
Комментарий:
Лучше не встречал , можно в одного мерить + -3 метра на весу, не переламывается!Двухстороняя разметка!Единственное, для меня тяжеловатая и достаточно габаритная что бы постоянно таскать ее на разгрузке, поэтому взял еще той же фирмы 3 м ,но эта рулетка однозначно топ !!!
Достоинства:
Комментарий:
Из непривычного - вес и широкая лента. В остальном отличная рулетка: длинна 5 м, магнит в основании, разметка с обеих сторон - это оооочень удобно.
Достоинства:
Комментарий:
рулетка отличная есть фиксатор.
Достоинства:
Комментарий:
отличная рулетка, сильные магниты.
Достоинства:
Комментарий:
рулетка отличная, бренд отличный,рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Двоякое ощущение, думаю привыкну, широковата на самом деле, механизм работает неплохо, вытягивается на 2.9м
Достоинства:
Комментарий:
мужу очень понравилась, держит жёсткость, всё, как надо
Достоинства:
Комментарий:
Шикарная рулетка! Стоит своих денег до последней копейки!
Достоинства:
Комментарий:
Великолепная Рулетка ,гравировка с обеих сторон ,внушает доверие
Достоинства:
Комментарий:
рулетка добротная, широкое полотно, 2.5м держит, может и больше наверно. магнит слабоват по моему мнению. в целом хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Супер инструмент!Полотно широкое и плотное!Советую!
Достоинства:
Комментарий:
Отзыв после 3 мес работы, ни царапинки, краска не отходит(работаю каждый день) 3 м держит уверенно
Достоинства:
Комментарий:
Хороша,полотно широкое все читается отлично
Достоинства:
Комментарий:
Удобная в работе, миниатюрная для 5 метров, и ширина хорошая, можно одному замерять длину без помощи других и помощников.
Достоинства:
Комментарий:
приятно пользоваться хорошим инструментом
Достоинства:
Комментарий:
отличная штука все работает
Достоинства:
Комментарий:
Отличная рулетка.Первую покупал 7 месяцев назад и до сих пор работает. Лицевая сторона даже без потертостей. Работает каждый день. Советую.
Достоинства:
Комментарий:
да вроде такая и должна быть
Достоинства:
Комментарий:
хорошая рулетка,разметка с 2х сторон
Достоинства:
Комментарий:
Лучше рулетки 5м нету, это самая лучшая.
Рулетка со сверхшироким полотном KRAFTOOL Extrem 5м х 32мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1000 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Рулетка со сверхшироким полотном KRAFTOOL Extrem 5м х 32мм
Достоинства:
Комментарий:
Отличная рулетка за эти деньги. Посмотрим сколько прослужит. Занимаюсь замерами окон, работал и другими. Бывают и лучше, но там и цена другая :). Жаль не жёлтая (это придирки).
Достоинства:
Комментарий:
хорошая, но за такую сумму должна быть идеальная.
Достоинства:
Комментарий:
Супер рулетка! Механизм работает приятно, магнит держит все 5 метров без резких движений!
Достоинства:
Комментарий:
Это KRAFTOOL и этим все сказано! Качество превосходное, действительно широкое полотно. Брал для измерений больших деталей. Очень доволен!
Достоинства:
Комментарий:
Купил на замену рулетки за 2к, она оказалась лучше, однозначно лучшая рулетка, на весу держит более 3х метров
Достоинства:
Комментарий:
покупкой очень доволен, качественный инструмент!
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобно работать с широкой и жесткой лентой шкалы.
Достоинства:
Комментарий:
Качественная рулетка, на работе пользуюсь такой же)
Достоинства:
Комментарий:
Лучше не встречал , можно в одного мерить + -3 метра на весу, не переламывается!Двухстороняя разметка!Единственное, для меня тяжеловатая и достаточно габаритная что бы постоянно таскать ее на разгрузке, поэтому взял еще той же фирмы 3 м ,но эта рулетка однозначно топ !!!
Достоинства:
Комментарий:
Из непривычного - вес и широкая лента. В остальном отличная рулетка: длинна 5 м, магнит в основании, разметка с обеих сторон - это оооочень удобно.
Достоинства:
Комментарий:
рулетка отличная есть фиксатор.
Достоинства:
Комментарий:
отличная рулетка, сильные магниты.
Достоинства:
Комментарий:
рулетка отличная, бренд отличный,рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Двоякое ощущение, думаю привыкну, широковата на самом деле, механизм работает неплохо, вытягивается на 2.9м
Достоинства:
Комментарий:
мужу очень понравилась, держит жёсткость, всё, как надо
Достоинства:
Комментарий:
Шикарная рулетка! Стоит своих денег до последней копейки!
Достоинства:
Комментарий:
Великолепная Рулетка ,гравировка с обеих сторон ,внушает доверие
Достоинства:
Комментарий:
рулетка добротная, широкое полотно, 2.5м держит, может и больше наверно. магнит слабоват по моему мнению. в целом хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Супер инструмент!Полотно широкое и плотное!Советую!
Достоинства:
Комментарий:
Отзыв после 3 мес работы, ни царапинки, краска не отходит(работаю каждый день) 3 м держит уверенно
Достоинства:
Комментарий:
Хороша,полотно широкое все читается отлично
Достоинства:
Комментарий:
Удобная в работе, миниатюрная для 5 метров, и ширина хорошая, можно одному замерять длину без помощи других и помощников.
Достоинства:
Комментарий:
приятно пользоваться хорошим инструментом
Достоинства:
Комментарий:
отличная штука все работает
Достоинства:
Комментарий:
Отличная рулетка.Первую покупал 7 месяцев назад и до сих пор работает. Лицевая сторона даже без потертостей. Работает каждый день. Советую.
Достоинства:
Комментарий:
да вроде такая и должна быть
Достоинства:
Комментарий:
хорошая рулетка,разметка с 2х сторон
Достоинства:
Комментарий:
Лучше рулетки 5м нету, это самая лучшая.