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Adam Lambert - High Drama (coloured) (5054197308611) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Adam Lambert - High Drama (coloured) (5054197308611) виниловая пластинка

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Adam Lambert - High Drama (coloured) (5054197308611) виниловая пластинка - фото 1
Adam Lambert - High Drama (coloured) (5054197308611) виниловая пластинка - фото 2
Adam Lambert - High Drama (coloured) (5054197308611) виниловая пластинка - фото 3
Adam Lambert - High Drama (coloured) (5054197308611) виниловая пластинка - фото 4
Adam Lambert - High Drama (coloured) (5054197308611) виниловая пластинка - фото 5
Adam Lambert - High Drama (coloured) (5054197308611) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Adam Lambert
Альбом (сингл)
High Drama
Жанр
Зарубежный хард-рок
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Adam Lambert - High Drama (coloured) (5054197308611) виниловая пластинка - фото 1
  • Adam Lambert - High Drama (coloured) (5054197308611) виниловая пластинка - фото 2
  • Adam Lambert - High Drama (coloured) (5054197308611) виниловая пластинка - фото 3
  • Adam Lambert - High Drama (coloured) (5054197308611) виниловая пластинка - фото 4
  • Adam Lambert - High Drama (coloured) (5054197308611) виниловая пластинка - фото 5
  • Adam Lambert - High Drama (coloured) (5054197308611) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб. 
Начислим 102 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 605143
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Adam Lambert - High Drama (coloured) (5054197308611) виниловая пластинка
2 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5054197308611]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Adam Lambert
Альбом (сингл)
High Drama
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Holding Out for a Hero, Chandelier, Ordinary World, Getting Older, I Can’t Stand the Rain, West Coast, Do You Really Want to Hurt Me, Sex on Fire, My Attic, I’m a Man, Mad About the Boy
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Adam Lambert - High Drama (coloured) (5054197308611) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Holding Out for a Hero, Chandelier, Ordinary World, Getting Older, I Can’t Stand the Rain, West Coast, Do You Really Want to Hurt Me, Sex on Fire, My Attic, I’m a Man, Mad About the Boy

Отзывы о товаре Adam Lambert - High Drama (coloured) (5054197308611) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5054197308611]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Adam Lambert
Альбом (сингл)
High Drama
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Holding Out for a Hero, Chandelier, Ordinary World, Getting Older, I Can’t Stand the Rain, West Coast, Do You Really Want to Hurt Me, Sex on Fire, My Attic, I’m a Man, Mad About the Boy
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Holding Out for a Hero, Chandelier, Ordinary World, Getting Older, I Can’t Stand the Rain, West Coast, Do You Really Want to Hurt Me, Sex on Fire, My Attic, I’m a Man, Mad About the Boy
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Adam Lambert - High Drama (coloured) (5054197308611) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 2500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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