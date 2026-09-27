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Минисистема Supra SMB-880 черный 140Вт купить с доставкой в Москве
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Минисистема Supra SMB-880 черный 140Вт

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Минисистема Supra SMB-880 черный 140Вт - фото 1
Минисистема Supra SMB-880 черный 140Вт - фото 2
Минисистема Supra SMB-880 черный 140Вт - фото 3
Минисистема Supra SMB-880 черный 140Вт - фото 4
Минисистема Supra SMB-880 черный 140Вт - фото 5
Минисистема Supra SMB-880 черный 140Вт - фото 6
Минисистема Supra SMB-880 черный 140Вт - фото 7
Минисистема Supra SMB-880 черный 140Вт - фото 8
Минисистема Supra SMB-880 черный 140Вт - фото 9
Минисистема Supra SMB-880 черный 140Вт - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Акустическая система
  • Минисистема Supra SMB-880 черный 140Вт - фото 1
  • Минисистема Supra SMB-880 черный 140Вт - фото 2
  • Минисистема Supra SMB-880 черный 140Вт - фото 3
  • Минисистема Supra SMB-880 черный 140Вт - фото 4
  • Минисистема Supra SMB-880 черный 140Вт - фото 5
  • Минисистема Supra SMB-880 черный 140Вт - фото 6
  • Минисистема Supra SMB-880 черный 140Вт - фото 7
  • Минисистема Supra SMB-880 черный 140Вт - фото 8
  • Минисистема Supra SMB-880 черный 140Вт - фото 9
  • Минисистема Supra SMB-880 черный 140Вт - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%
12 020 руб.  13 116 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 602391
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Характеристики

Бренд
SUPRA
Тип товара
Акустическая система
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х10
Вес, кг.
5.2

Описание товара Минисистема Supra SMB-880 черный 140Вт

Домашняя аудиосистема SUPRA SMB-880 сделает любую вечеринку еще более зажигательной и веселой благодаря солидной мощности 140 Вт и трем режимам красочной подсветки. Модель, облаченная в корпус классического черного цвета, гарантирует насыщенное и четкое воспроизведение музыки любых жанров. В качестве источника звука может выступать обычный накопитель данных, который подключается к стандартному разъему USB. Модель поддерживает чтение наиболее популярных аудиофайлов, чтобы у вас не возникло никаких проблем с воспроизведением. Функционал домашней аудиосистемы SUPRA SMB-880 предусматривает радиоприемник и караоке, благодаря чему она придется по душе самому требовательному пользователю. Регулировки эха, тембра высоких и низких частот и многие другие настройки позволят максимально тонко настроить звучание, чтобы оно полностью отвечало вашим вкусам. Подключиться к колонке можно и беспроводным способом при помощи технологии Bluetooth. Для работы акустики необходимо подключить ее к электросети. Управлять устройством можно при помощи комплектного пульта ДУ.

Отзывы о товаре Минисистема Supra SMB-880 черный 140Вт




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
SUPRA
Тип товара
Акустическая система
Страна производитель
Китай
Описание
Домашняя аудиосистема SUPRA SMB-880 сделает любую вечеринку еще более зажигательной и веселой благодаря солидной мощности 140 Вт и трем режимам красочной подсветки. Модель, облаченная в корпус классического черного цвета, гарантирует насыщенное и четкое воспроизведение музыки любых жанров. В качестве источника звука может выступать обычный накопитель данных, который подключается к стандартному разъему USB. Модель поддерживает чтение наиболее популярных аудиофайлов, чтобы у вас не возникло никаких проблем с воспроизведением. Функционал домашней аудиосистемы SUPRA SMB-880 предусматривает радиоприемник и караоке, благодаря чему она придется по душе самому требовательному пользователю. Регулировки эха, тембра высоких и низких частот и многие другие настройки позволят максимально тонко настроить звучание, чтобы оно полностью отвечало вашим вкусам. Подключиться к колонке можно и беспроводным способом при помощи технологии Bluetooth. Для работы акустики необходимо подключить ее к электросети. Управлять устройством можно при помощи комплектного пульта ДУ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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