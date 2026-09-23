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Уцененный товар Накладка Devia Linger Case для iPhone X - Black Витринный образец купить с доставкой в Москве, 602192
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Уцененный товар Накладка Devia Linger Case для iPhone X - Black Витринный образец, 602192

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Накладка Devia Linger Case для iPhone X - Black Витринный образец
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы для телефонов
Причина уценки
витринный образец
Материал чехла
пластик
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-83%
100 руб.  600 руб. 
Начислим 2 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 602192
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Накладка Devia Linger Case для iPhone X - Black Витринный образец
100 руб. -83%
600 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Devia
Тип товара
Чехлы для телефонов
Причина уценки
витринный образец
Материал чехла
пластик
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х1
Вес, г.
50

Описание товара Уцененный товар Накладка Devia Linger Case для iPhone X - Black Витринный образец

Накладка Devia Linger Case для iPhone X - Black
Внешний вид: отломлена часть пластика у разьема для питания
Комплектация:чехол, коробка
Причина уценки:витринный образец

Отзывы о товаре Уцененный товар Накладка Devia Linger Case для iPhone X - Black Витринный образец




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Характеристики
Бренд
Devia
Тип товара
Чехлы для телефонов
Причина уценки
витринный образец
Материал чехла
пластик
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Накладка Devia Linger Case для iPhone X - Black
Внешний вид: отломлена часть пластика у разьема для питания
Комплектация:чехол, коробка
Причина уценки:витринный образец
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Накладка Devia Linger Case для iPhone X - Black Витринный образец - стоимость товара 100 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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