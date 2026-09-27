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Блок питания 1200W FORMULA KCAS PLUS 1200GM купить с доставкой в Москве
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Блок питания 1200W FORMULA KCAS PLUS 1200GM

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Блок питания 1200W Aerocool KCAS PLUS 1200GM - фото 1
Блок питания 1200W Aerocool KCAS PLUS 1200GM - фото 2
Блок питания 1200W Aerocool KCAS PLUS 1200GM - фото 3
Блок питания 1200W Aerocool KCAS PLUS 1200GM - фото 4
Блок питания 1200W Aerocool KCAS PLUS 1200GM - фото 5
Блок питания 1200W Aerocool KCAS PLUS 1200GM - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блоки питания
  • Блок питания 1200W Aerocool KCAS PLUS 1200GM - фото 1
  • Блок питания 1200W Aerocool KCAS PLUS 1200GM - фото 2
  • Блок питания 1200W Aerocool KCAS PLUS 1200GM - фото 3
  • Блок питания 1200W Aerocool KCAS PLUS 1200GM - фото 4
  • Блок питания 1200W Aerocool KCAS PLUS 1200GM - фото 5
  • Блок питания 1200W Aerocool KCAS PLUS 1200GM - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-57%
7 040 руб.  16 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 599559
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Характеристики

Бренд
Formula V
Тип товара
Блоки питания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х12
Вес, кг.
2.98

Описание товара Блок питания 1200W FORMULA KCAS PLUS 1200GM

Блок питания Aerocool KCAS PLUS 1200 GM в черном корпусе демонстрирует номинальную выходную мощность 1200 Вт и позволяет обеспечить энергией все компоненты производительного системного блока. Модель форм-фактора ATX характеризуется достойной энергоэффективностью, которая подтверждена сертификатом 80+ Gold . Она поддерживает работу при напряжении в питающей электросети на уровне от 200 до 240 В. Для обеспечения длительной непрерывной работы БП снабжен встроенной активной системой охлаждения.

Отзывы о товаре Блок питания 1200W FORMULA KCAS PLUS 1200GM




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Характеристики
Бренд
Formula V
Тип товара
Блоки питания
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания Aerocool KCAS PLUS 1200 GM в черном корпусе демонстрирует номинальную выходную мощность 1200 Вт и позволяет обеспечить энергией все компоненты производительного системного блока. Модель форм-фактора ATX характеризуется достойной энергоэффективностью, которая подтверждена сертификатом 80+ Gold . Она поддерживает работу при напряжении в питающей электросети на уровне от 200 до 240 В. Для обеспечения длительной непрерывной работы БП снабжен встроенной активной системой охлаждения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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