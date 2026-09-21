Блок питания Thermaltake ATX 750W Toughpower PS-TPT-0750FNFAGE-3 GT Gen.5 80+ Gold
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Блок питания Thermaltake ATX 750W Toughpower PS-TPT-0750FNFAGE-3 GT Gen.5 80+ Gold
Блок питания Thermaltake мощностью 750 Вт - это надежное и высокоэффективное решение для питания вашего компьютера. Он оснащен одним вентилятором диаметром 140 мм, который обеспечивает активное охлаждение и поддерживает стабильную работу всей системы. Благодаря сертификату 80 PLUS Gold, этот блок питания гарантирует высокую энергоэффективность и минимальные потери энергии. Одной из ключевых особенностей данного блока питания являются отстегивающиеся кабели, которые упрощают управление проводами внутри корпуса и улучшают циркуляцию воздуха. Модель поддерживает четыре разъема для питания видеокарты (4х 6+2) и современный 16-пиновый разъем, а также оборудована необходимыми разъемами для материнской платы (20+4 pin) и процессора (2 x 4+4 pin). Это делает блок питания идеальным выбором для сборки мощных игровых или рабочих станций с возможностью будущего апгрейда. В наличии также шесть SATA разъемов для подключения любого оборудования или накопителей. Форм-фактор ATX делает его совместимым с большинством стандартных корпусов ПК. Блок питания Thermaltake производится в Китае и ориентирован на широкий спектр пользователей, включая геймеров и профессионалов, которым важны качество, производительность и надежность.
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Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, 750W
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Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, 750W
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