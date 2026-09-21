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Блок питания Thermaltake ATX 750W Toughpower PS-TPT-0750FNFAGE-3 GT Gen.5 80+ Gold купить с доставкой в Москве
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Блок питания Thermaltake ATX 750W Toughpower PS-TPT-0750FNFAGE-3 GT Gen.5 80+ Gold

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Блок питания Thermaltake ATX 750W Toughpower PS-TPT-0750FNFAGE-3 GT Gen.5 80+ Gold - фото 1
Блок питания Thermaltake ATX 750W Toughpower PS-TPT-0750FNFAGE-3 GT Gen.5 80+ Gold - фото 2
Блок питания Thermaltake ATX 750W Toughpower PS-TPT-0750FNFAGE-3 GT Gen.5 80+ Gold - фото 3
Блок питания Thermaltake ATX 750W Toughpower PS-TPT-0750FNFAGE-3 GT Gen.5 80+ Gold - фото 4
Блок питания Thermaltake ATX 750W Toughpower PS-TPT-0750FNFAGE-3 GT Gen.5 80+ Gold - фото 5
Блок питания Thermaltake ATX 750W Toughpower PS-TPT-0750FNFAGE-3 GT Gen.5 80+ Gold - фото 6
Блок питания Thermaltake ATX 750W Toughpower PS-TPT-0750FNFAGE-3 GT Gen.5 80+ Gold - фото 7
Блок питания Thermaltake ATX 750W Toughpower PS-TPT-0750FNFAGE-3 GT Gen.5 80+ Gold - фото 8
Блок питания Thermaltake ATX 750W Toughpower PS-TPT-0750FNFAGE-3 GT Gen.5 80+ Gold - фото 9
Блок питания Thermaltake ATX 750W Toughpower PS-TPT-0750FNFAGE-3 GT Gen.5 80+ Gold - фото 10
Блок питания Thermaltake ATX 750W Toughpower PS-TPT-0750FNFAGE-3 GT Gen.5 80+ Gold - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
750
Сертификат 80 PLUS
Gold
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
4х(6+2) + 16 pin
  • Блок питания Thermaltake ATX 750W Toughpower PS-TPT-0750FNFAGE-3 GT Gen.5 80+ Gold - фото 1
  • Блок питания Thermaltake ATX 750W Toughpower PS-TPT-0750FNFAGE-3 GT Gen.5 80+ Gold - фото 2
  • Блок питания Thermaltake ATX 750W Toughpower PS-TPT-0750FNFAGE-3 GT Gen.5 80+ Gold - фото 3
  • Блок питания Thermaltake ATX 750W Toughpower PS-TPT-0750FNFAGE-3 GT Gen.5 80+ Gold - фото 4
  • Блок питания Thermaltake ATX 750W Toughpower PS-TPT-0750FNFAGE-3 GT Gen.5 80+ Gold - фото 5
  • Блок питания Thermaltake ATX 750W Toughpower PS-TPT-0750FNFAGE-3 GT Gen.5 80+ Gold - фото 6
  • Блок питания Thermaltake ATX 750W Toughpower PS-TPT-0750FNFAGE-3 GT Gen.5 80+ Gold - фото 7
  • Блок питания Thermaltake ATX 750W Toughpower PS-TPT-0750FNFAGE-3 GT Gen.5 80+ Gold - фото 8
  • Блок питания Thermaltake ATX 750W Toughpower PS-TPT-0750FNFAGE-3 GT Gen.5 80+ Gold - фото 9
  • Блок питания Thermaltake ATX 750W Toughpower PS-TPT-0750FNFAGE-3 GT Gen.5 80+ Gold - фото 10
  • Блок питания Thermaltake ATX 750W Toughpower PS-TPT-0750FNFAGE-3 GT Gen.5 80+ Gold - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714593
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Характеристики

Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
750
Сертификат 80 PLUS
Gold
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
4х(6+2) + 16 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
140
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х10
Вес, кг.
2.62

Описание товара Блок питания Thermaltake ATX 750W Toughpower PS-TPT-0750FNFAGE-3 GT Gen.5 80+ Gold

Блок питания Thermaltake мощностью 750 Вт - это надежное и высокоэффективное решение для питания вашего компьютера. Он оснащен одним вентилятором диаметром 140 мм, который обеспечивает активное охлаждение и поддерживает стабильную работу всей системы. Благодаря сертификату 80 PLUS Gold, этот блок питания гарантирует высокую энергоэффективность и минимальные потери энергии. Одной из ключевых особенностей данного блока питания являются отстегивающиеся кабели, которые упрощают управление проводами внутри корпуса и улучшают циркуляцию воздуха. Модель поддерживает четыре разъема для питания видеокарты (4х 6+2) и современный 16-пиновый разъем, а также оборудована необходимыми разъемами для материнской платы (20+4 pin) и процессора (2 x 4+4 pin). Это делает блок питания идеальным выбором для сборки мощных игровых или рабочих станций с возможностью будущего апгрейда. В наличии также шесть SATA разъемов для подключения любого оборудования или накопителей. Форм-фактор ATX делает его совместимым с большинством стандартных корпусов ПК. Блок питания Thermaltake производится в Китае и ориентирован на широкий спектр пользователей, включая геймеров и профессионалов, которым важны качество, производительность и надежность.



Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, 750W

Отзывы о товаре Блок питания Thermaltake ATX 750W Toughpower PS-TPT-0750FNFAGE-3 GT Gen.5 80+ Gold




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Характеристики
Бренд
THERMALTAKE
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
750
Сертификат 80 PLUS
Gold
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
4х(6+2) + 16 pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Развернуть
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
140
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания Thermaltake мощностью 750 Вт - это надежное и высокоэффективное решение для питания вашего компьютера. Он оснащен одним вентилятором диаметром 140 мм, который обеспечивает активное охлаждение и поддерживает стабильную работу всей системы. Благодаря сертификату 80 PLUS Gold, этот блок питания гарантирует высокую энергоэффективность и минимальные потери энергии. Одной из ключевых особенностей данного блока питания являются отстегивающиеся кабели, которые упрощают управление проводами внутри корпуса и улучшают циркуляцию воздуха. Модель поддерживает четыре разъема для питания видеокарты (4х 6+2) и современный 16-пиновый разъем, а также оборудована необходимыми разъемами для материнской платы (20+4 pin) и процессора (2 x 4+4 pin). Это делает блок питания идеальным выбором для сборки мощных игровых или рабочих станций с возможностью будущего апгрейда. В наличии также шесть SATA разъемов для подключения любого оборудования или накопителей. Форм-фактор ATX делает его совместимым с большинством стандартных корпусов ПК. Блок питания Thermaltake производится в Китае и ориентирован на широкий спектр пользователей, включая геймеров и профессионалов, которым важны качество, производительность и надежность.


Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, 750W
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания Thermaltake ATX 750W Toughpower PS-TPT-0750FNFAGE-3 GT Gen.5 80+ Gold - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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