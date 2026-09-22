Блок питания DeepCool GAMERSTORM PN850D (R-PN850D-FC0B-WGEU-V2)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Блок питания DeepCool GAMERSTORM PN850D (R-PN850D-FC0B-WGEU-V2)
Блок питания Deepcool — это надежное и высокопроизводительное решение для вашего персонального компьютера. Обладая мощностью 850 Вт, этот блок питания обеспечивает стабильную работу всех компонентов системы даже под высокими нагрузками. Он оснащен одним 120-мм вентилятором с активной системой охлаждения, который эффективно отводит тепло и обеспечивает тихую работу. Блок питания имеет сертификат 80 PLUS Gold, что гарантирует его высокую энергоэффективность и экономичное потребление электроэнергии. Это особенно важно для пользователей, которые ищут баланс между производительностью и низким энергопотреблением. Deepcool подходит для широкого спектра приложений благодаря стандартному форм-фактору ATX, что делает его совместимым с большинством современных корпусов. Он оснащен разъемом питания для материнской платы 20+4 pin и двумя разъемами питания для процессора 4+4 pin, что обеспечивает достаточную гибкость для подключения к различным системам. Хотя кабели не являются отстегивающимися, блок питания предлагает разнообразие подключений для периферийных устройств: он имеет 8 разъемов SATA и разъемы питания видеокарты 3х(6+2) + 16 pin, что позволяет подключать несколько дисков и видеокарт, поддерживающих современные графические задачи. Изготовленный в Китае, этот блок питания отвечает высоким стандартам качества, характерным для бренда Deepcool. Его вес составляет 2,78 кг, что свидетельствует о прочной конструкции и использовании качественных материалов. Этот блок питания — идеальный выбор для тех, кто ищет надежное и эффективное решение для своего ПК.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, 850W
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 8 040 руб.2010 руб. в СплитБлок питания ATX 750W GP-UD750GM PG5 ICE GIGABYTE
-
В наличииЦена 8 140 руб.2035 руб. в СплитБлок питания ATX 750W GP-UD750GM PG5 V2 GIGABYTE
-
В наличииЦена 9 270 руб.2318 руб. в СплитБлок питания Chieftec PowerUp GPX-750FC 750W
-
В наличииЦена 9 270 руб.2318 руб. в СплитБлок питания Chieftec Polaris PPS-750FC 750W 80 Plus Gold
-
В наличииЦена 9 600 руб.2400 руб. в СплитБлок питания DeepCool GAMERSTORM PN850M (R-PN850M-FC0B-WGEU)
-
В наличииЦена 9 820 руб.2455 руб. в СплитБлок питания ATX 850W PRO A850PL PCIE5 MSI
-
В наличииЦена 10 270 руб.2568 руб. в СплитБлок питания 1STPLAYER SFX 750W PLATINUM PS-750SFX
-
В наличииЦена 10 830 руб.2708 руб. в СплитБлок питания ATX 1000W PRO A1000PL PCIE5 MSI
-
В наличииЦена 12 850 руб.3213 руб. в СплитБлок питания ATX 1000W GP-UD1000GM PG5 ICE GIGABYTE
-
В наличииЦена 13 830 руб.3458 руб. в СплитБлок питания InWin Power Supply 1250W 80plus Gold
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, 850W
Отзывы о товаре Блок питания DeepCool GAMERSTORM PN850D (R-PN850D-FC0B-WGEU-V2)