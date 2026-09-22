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Блок питания DeepCool GAMERSTORM PN850D (R-PN850D-FC0B-WGEU-V2) купить с доставкой в Москве
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Блок питания DeepCool GAMERSTORM PN850D (R-PN850D-FC0B-WGEU-V2)

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Блок питания DeepCool GAMERSTORM PN850D (R-PN850D-FC0B-WGEU-V2) - фото 1
Блок питания DeepCool GAMERSTORM PN850D (R-PN850D-FC0B-WGEU-V2) - фото 2
Блок питания DeepCool GAMERSTORM PN850D (R-PN850D-FC0B-WGEU-V2) - фото 3
Блок питания DeepCool GAMERSTORM PN850D (R-PN850D-FC0B-WGEU-V2) - фото 4
Блок питания DeepCool GAMERSTORM PN850D (R-PN850D-FC0B-WGEU-V2) - фото 5
Блок питания DeepCool GAMERSTORM PN850D (R-PN850D-FC0B-WGEU-V2) - фото 6
Блок питания DeepCool GAMERSTORM PN850D (R-PN850D-FC0B-WGEU-V2) - фото 7
Блок питания DeepCool GAMERSTORM PN850D (R-PN850D-FC0B-WGEU-V2) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
850
Сертификат 80 PLUS
Gold
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
3х(6+2) + 16 pin
  • Блок питания DeepCool GAMERSTORM PN850D (R-PN850D-FC0B-WGEU-V2) - фото 1
  • Блок питания DeepCool GAMERSTORM PN850D (R-PN850D-FC0B-WGEU-V2) - фото 2
  • Блок питания DeepCool GAMERSTORM PN850D (R-PN850D-FC0B-WGEU-V2) - фото 3
  • Блок питания DeepCool GAMERSTORM PN850D (R-PN850D-FC0B-WGEU-V2) - фото 4
  • Блок питания DeepCool GAMERSTORM PN850D (R-PN850D-FC0B-WGEU-V2) - фото 5
  • Блок питания DeepCool GAMERSTORM PN850D (R-PN850D-FC0B-WGEU-V2) - фото 6
  • Блок питания DeepCool GAMERSTORM PN850D (R-PN850D-FC0B-WGEU-V2) - фото 7
  • Блок питания DeepCool GAMERSTORM PN850D (R-PN850D-FC0B-WGEU-V2) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722895
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Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
850
Сертификат 80 PLUS
Gold
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
3х(6+2) + 16 pin
Разъемы SATA, шт
8
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х36х23
Вес, кг.
13.97

Описание товара Блок питания DeepCool GAMERSTORM PN850D (R-PN850D-FC0B-WGEU-V2)

Блок питания Deepcool — это надежное и высокопроизводительное решение для вашего персонального компьютера. Обладая мощностью 850 Вт, этот блок питания обеспечивает стабильную работу всех компонентов системы даже под высокими нагрузками. Он оснащен одним 120-мм вентилятором с активной системой охлаждения, который эффективно отводит тепло и обеспечивает тихую работу. Блок питания имеет сертификат 80 PLUS Gold, что гарантирует его высокую энергоэффективность и экономичное потребление электроэнергии. Это особенно важно для пользователей, которые ищут баланс между производительностью и низким энергопотреблением. Deepcool подходит для широкого спектра приложений благодаря стандартному форм-фактору ATX, что делает его совместимым с большинством современных корпусов. Он оснащен разъемом питания для материнской платы 20+4 pin и двумя разъемами питания для процессора 4+4 pin, что обеспечивает достаточную гибкость для подключения к различным системам. Хотя кабели не являются отстегивающимися, блок питания предлагает разнообразие подключений для периферийных устройств: он имеет 8 разъемов SATA и разъемы питания видеокарты 3х(6+2) + 16 pin, что позволяет подключать несколько дисков и видеокарт, поддерживающих современные графические задачи. Изготовленный в Китае, этот блок питания отвечает высоким стандартам качества, характерным для бренда Deepcool. Его вес составляет 2,78 кг, что свидетельствует о прочной конструкции и использовании качественных материалов. Этот блок питания — идеальный выбор для тех, кто ищет надежное и эффективное решение для своего ПК.



Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, 850W

Отзывы о товаре Блок питания DeepCool GAMERSTORM PN850D (R-PN850D-FC0B-WGEU-V2)




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
850
Сертификат 80 PLUS
Gold
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
3х(6+2) + 16 pin
Разъемы SATA, шт
8
Тип системы охлаждения
активный
Развернуть
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания Deepcool — это надежное и высокопроизводительное решение для вашего персонального компьютера. Обладая мощностью 850 Вт, этот блок питания обеспечивает стабильную работу всех компонентов системы даже под высокими нагрузками. Он оснащен одним 120-мм вентилятором с активной системой охлаждения, который эффективно отводит тепло и обеспечивает тихую работу. Блок питания имеет сертификат 80 PLUS Gold, что гарантирует его высокую энергоэффективность и экономичное потребление электроэнергии. Это особенно важно для пользователей, которые ищут баланс между производительностью и низким энергопотреблением. Deepcool подходит для широкого спектра приложений благодаря стандартному форм-фактору ATX, что делает его совместимым с большинством современных корпусов. Он оснащен разъемом питания для материнской платы 20+4 pin и двумя разъемами питания для процессора 4+4 pin, что обеспечивает достаточную гибкость для подключения к различным системам. Хотя кабели не являются отстегивающимися, блок питания предлагает разнообразие подключений для периферийных устройств: он имеет 8 разъемов SATA и разъемы питания видеокарты 3х(6+2) + 16 pin, что позволяет подключать несколько дисков и видеокарт, поддерживающих современные графические задачи. Изготовленный в Китае, этот блок питания отвечает высоким стандартам качества, характерным для бренда Deepcool. Его вес составляет 2,78 кг, что свидетельствует о прочной конструкции и использовании качественных материалов. Этот блок питания — идеальный выбор для тех, кто ищет надежное и эффективное решение для своего ПК.


Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, 850W
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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