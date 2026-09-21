Блок питания PcCooler ATX 850W P5-YN850-G1F 80+ Gold
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Характеристики
Описание товара Блок питания PcCooler ATX 850W P5-YN850-G1F 80+ Gold
Блок питания PCCooler YN850 [P5-YN850-G1FFBK1-EU] черного цвета рассчитан на оснащение игровых и производительных универсальных ПК для дома или офиса. В модели реализована полностью модульная система кабелей: пользователь может использовать только необходимые из них. Технология улучшает организацию внутреннего пространства и повышает качество вентиляции системного блока. Номинальная мощность блока питания PCCooler YN850 [P5-YN850-G1FFBK1-EU] – 850 Вт. Показатель гарантирует стабильную работу многоядерного процессора, игровой видеокарты, множества накопителей, плат расширения и других системных компонентов. 9 разъемов 15-pin SATA позволяют выполнять подключение большого количества жестких дисков, 2.5-дюймовых твердотельных накопителей и оптических приводов. Форм-фактор источника питания – ATX. Модель с размерами 150x150x86 обладает широкой совместимостью с корпусами разных форм-факторов. Температурную стабильность БП обеспечивает вентилятор типоразмера 135 мм с частотой вращения до 1800 об/мин и функцией остановки. При низких нагрузках устройство работает с нулевым уровнем шума.
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Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, 850W
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Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, Gold, 850W
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