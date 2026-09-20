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Блок питания DeepCool PN650M 650W (R-PN650M-FC0B-EU) купить с доставкой в Москве
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Блок питания DeepCool PN650M 650W (R-PN650M-FC0B-EU)

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Блок питания DeepCool PN650M 650W (R-PN650M-FC0B-EU) - фото 1
Блок питания DeepCool PN650M 650W (R-PN650M-FC0B-EU) - фото 2
Блок питания DeepCool PN650M 650W (R-PN650M-FC0B-EU) - фото 3
Блок питания DeepCool PN650M 650W (R-PN650M-FC0B-EU) - фото 4
Блок питания DeepCool PN650M 650W (R-PN650M-FC0B-EU) - фото 5
Блок питания DeepCool PN650M 650W (R-PN650M-FC0B-EU) - фото 6
Блок питания DeepCool PN650M 650W (R-PN650M-FC0B-EU) - фото 7
Блок питания DeepCool PN650M 650W (R-PN650M-FC0B-EU) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
  • Блок питания DeepCool PN650M 650W (R-PN650M-FC0B-EU) - фото 1
  • Блок питания DeepCool PN650M 650W (R-PN650M-FC0B-EU) - фото 2
  • Блок питания DeepCool PN650M 650W (R-PN650M-FC0B-EU) - фото 3
  • Блок питания DeepCool PN650M 650W (R-PN650M-FC0B-EU) - фото 4
  • Блок питания DeepCool PN650M 650W (R-PN650M-FC0B-EU) - фото 5
  • Блок питания DeepCool PN650M 650W (R-PN650M-FC0B-EU) - фото 6
  • Блок питания DeepCool PN650M 650W (R-PN650M-FC0B-EU) - фото 7
  • Блок питания DeepCool PN650M 650W (R-PN650M-FC0B-EU) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 667067
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Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Блок питания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х19х12
Вес, кг.
2.8

Описание товара Блок питания DeepCool PN650M 650W (R-PN650M-FC0B-EU)

Блок питания DeepCool PN650M 650W (R-PN650M-FC0B-EU)

Отзывы о товаре Блок питания DeepCool PN650M 650W (R-PN650M-FC0B-EU)




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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Блок питания
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания DeepCool PN650M 650W (R-PN650M-FC0B-EU)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания DeepCool PN650M 650W (R-PN650M-FC0B-EU) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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