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Ed Sheeran - = (Equals) (White) (0190296657054) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ed Sheeran - = (Equals) (White) (0190296657054) виниловая пластинка

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Ed Sheeran - = (Equals) (White) (0190296657054) виниловая пластинка - фото 1
Ed Sheeran - = (Equals) (White) (0190296657054) виниловая пластинка - фото 2
Ed Sheeran - = (Equals) (White) (0190296657054) виниловая пластинка - фото 3
Ed Sheeran - = (Equals) (White) (0190296657054) виниловая пластинка - фото 4
Ed Sheeran - = (Equals) (White) (0190296657054) виниловая пластинка - фото 5
Ed Sheeran - = (Equals) (White) (0190296657054) виниловая пластинка - фото 6
Ed Sheeran - = (Equals) (White) (0190296657054) виниловая пластинка - фото 7
Ed Sheeran - = (Equals) (White) (0190296657054) виниловая пластинка - фото 8
Ed Sheeran - = (Equals) (White) (0190296657054) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Ed Sheeran - = (Equals) (White) (0190296657054) виниловая пластинка - фото 1
  • Ed Sheeran - = (Equals) (White) (0190296657054) виниловая пластинка - фото 2
  • Ed Sheeran - = (Equals) (White) (0190296657054) виниловая пластинка - фото 3
  • Ed Sheeran - = (Equals) (White) (0190296657054) виниловая пластинка - фото 4
  • Ed Sheeran - = (Equals) (White) (0190296657054) виниловая пластинка - фото 5
  • Ed Sheeran - = (Equals) (White) (0190296657054) виниловая пластинка - фото 6
  • Ed Sheeran - = (Equals) (White) (0190296657054) виниловая пластинка - фото 7
  • Ed Sheeran - = (Equals) (White) (0190296657054) виниловая пластинка - фото 8
  • Ed Sheeran - = (Equals) (White) (0190296657054) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 630 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 599079
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Ed Sheeran - = (Equals) (White) (0190296657054) виниловая пластинка
3 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ed Sheeran - = (Equals) (White) (0190296657054) виниловая пластинка

Лид-синглом с альбома стала композиция «Bad Habits», премьера которой состоялась 25 июня во время прямой TikTok-трансляции чемпионата Европы по футболу. Всеми любимый «парень с гитарой» захотел рискнуть и зашел на территорию танцевальной поп-музыки: трек сравнивали с работами The Weeknd и классическим хитом 1980-х «Smalltown Boy» от Bronski Beat. На звучании эксперименты не закончились: если раньше Ширана знали как скромного и застенчивого парня, то в клипе «Bad Habits» артист поэкспериментировал с гламуром и вампирской тематикой. Риск себя оправдал: клип набрал 100 млн просмотров уже через месяц, а трек занял высокие позиции в чартах всего мира. Он продержался на вершине британского хит-парада шесть недель, а также занял пятое место в Billboard Hot 100 и возглавил российский чарт TopHit. В свои 30 лет Эд Ширан уже вошел в историю как один из самых успешных поп-исполнителей поколения. Он продал 150 млн копий своих записей и отыграл огромное количество концертов, а в рамках тура Divide заглянул и в Москву. Divide стал самым успешным туром в истории музыки, собрав феноменальную кассу в 776 млн долларов. Его хиты «Shape of You», «Perfect», «I Don’t Care», «Sing», «Photograph» и «I See Fire» слышали все, а песня «Thinking Out Loud» звучит на каждой второй свадьбе в мире. Более того, музыкант пишет хиты и для других исполнителей — например, для Джастина Бибера, Риты Оры, One Direction и Little Mix. А такие молодые звезды, как Шон Мендес, Камила Кабельо и Луи Томлинсон, называют Ширана одним из своих вдохновителей.

Отзывы о товаре Ed Sheeran - = (Equals) (White) (0190296657054) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Лид-синглом с альбома стала композиция «Bad Habits», премьера которой состоялась 25 июня во время прямой TikTok-трансляции чемпионата Европы по футболу. Всеми любимый «парень с гитарой» захотел рискнуть и зашел на территорию танцевальной поп-музыки: трек сравнивали с работами The Weeknd и классическим хитом 1980-х «Smalltown Boy» от Bronski Beat. На звучании эксперименты не закончились: если раньше Ширана знали как скромного и застенчивого парня, то в клипе «Bad Habits» артист поэкспериментировал с гламуром и вампирской тематикой. Риск себя оправдал: клип набрал 100 млн просмотров уже через месяц, а трек занял высокие позиции в чартах всего мира. Он продержался на вершине британского хит-парада шесть недель, а также занял пятое место в Billboard Hot 100 и возглавил российский чарт TopHit. В свои 30 лет Эд Ширан уже вошел в историю как один из самых успешных поп-исполнителей поколения. Он продал 150 млн копий своих записей и отыграл огромное количество концертов, а в рамках тура Divide заглянул и в Москву. Divide стал самым успешным туром в истории музыки, собрав феноменальную кассу в 776 млн долларов. Его хиты «Shape of You», «Perfect», «I Don’t Care», «Sing», «Photograph» и «I See Fire» слышали все, а песня «Thinking Out Loud» звучит на каждой второй свадьбе в мире. Более того, музыкант пишет хиты и для других исполнителей — например, для Джастина Бибера, Риты Оры, One Direction и Little Mix. А такие молодые звезды, как Шон Мендес, Камила Кабельо и Луи Томлинсон, называют Ширана одним из своих вдохновителей.
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Отзывы


Ed Sheeran - = (Equals) (White) (0190296657054) виниловая пластинка - купить по цене 3630 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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