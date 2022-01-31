Deep Purple, In Rock (0825646035083) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Deep Purple
Альбом (сингл)
IN ROCK
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб.
В наличии
Код товара: 98725
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0825646035083]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Deep Purple
Альбом (сингл)
IN ROCK
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Speed King, Bloodsucker, Child In Time, Flight Of The Rat, Into The Fire, Living Wreck, Hard Lovin' Man
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Deep Purple, In Rock (0825646035083) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Speed King
|A2
|Bloodsucker
|A3
|Child In Time
|B1
|Flight Of The Rat
|B2
|Into The Fire
|B3
|Living Wreck
|B4
|Hard Lovin' Man
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Теги товара: Deep Purple
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0825646035083]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Deep Purple
Альбом (сингл)
IN ROCK
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Speed King, Bloodsucker, Child In Time, Flight Of The Rat, Into The Fire, Living Wreck, Hard Lovin' Man
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Speed King
|A2
|Bloodsucker
|A3
|Child In Time
|B1
|Flight Of The Rat
|B2
|Into The Fire
|B3
|Living Wreck
|B4
|Hard Lovin' Man
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Теги товара: Deep Purple
Достоинства:
Отличное переиздание,хороший звук,приятная тяжесть.Внутренний конваерт с антистатиком.
Недостатки:
нет
Комментарий:
С этого альбома началось моё путешествие в рок(в далёкие 70-е).И это любовь на всю жизнь.
Deep Purple, In Rock (0825646035083) виниловая пластинка - по цене 3390 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Deep Purple, In Rock (0825646035083) виниловая пластинка
Достоинства:
Отличное переиздание,хороший звук,приятная тяжесть.Внутренний конваерт с антистатиком.
Недостатки:
нет
Комментарий:
С этого альбома началось моё путешествие в рок(в далёкие 70-е).И это любовь на всю жизнь.