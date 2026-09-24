Rush - Roll The Bones (0603497823246) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Rush - Roll The Bones (0603497823246) виниловая пластинка
Roll the Bones — четырнадцатый студийный альбом канадской рок-группы Rush, выпущенный в 1991 году. Издание на виниле. Roll the Bones стал первым альбомом группы, со времён Moving Pictures (1981), который попал в американский Top-5, достигнув третьей строчки Billboard 200. Также, альбом получил платиновый сертификат от RIAA. Rush — канадская прогрессив-рок-группа, включающая басиста, клавишника и вокалиста Гедди Ли, гитариста Алекса Лайфсона, а также барабанщика и поэта Нила Пирта. Rush одни из первых в прогрессив-роке начали привносить в свою музыку элементы хард-рока и хеви-метала, став предтечами прог-метала. Музыка Rush являлась источником вдохновения для творчества таких групп, как Metallica, Primus, Rage Against the Machine и The Smashing Pumpkins, а также современных групп прог-метала, таких как Dream Theater и Symphony X. Более 40 миллионов проданных альбомов за 40 лет и постоянно распродаваемые туры сопровождают группу, которая является одним из самых инновационных и популярных рок-феноменов в мире.
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