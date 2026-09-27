Kylie Minogue - Disco - deluxe (4050538692853) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Kylie Minogue - Disco - deluxe (4050538692853) виниловая пластинка
Переиздание 2021 года. Лимитированное издание на 3 чёрных винилах в тройном разворотном конверте. На первых двух дисках — оригинальный альбом, на третьем диске — сборник ремиксов на треки альбома. 1. A1 Magic. 2. A2 Miss A Thing. 3. A3 Real Groove. 4. A4 Monday Blues. 5. A5 Supernova. 6. A6 Say Something. 7. B1 Last Chance. 8. B2 I Love It. 9. B3 Where Does The DJ Go?. 10. B4 Dance Floor Darling. 11. B5 Unstoppable. 12. B6 Celebrate You. 13. C1 Till You Love Somebody. 14. C2 Fine Wine. 15. C3 Hey Lonely. 16. C4 Spotlight. 17. D1 A Second To Midnight. 18. D2 Kiss Of Life. 19. D3 Cant Stop Writing Songs About You. 20. D4 Real Groove (Studio 2054 Remix). 21. E1 Say Something (Basement Jaxx Remix). 22. E2 Say Something (F9 Club Mix). 23. E3 Say Something (Syn Cole Extended Mix). 24. F1 Magic (Purple Disco Machine Extended Mix). 25. F2 Real Groove (Studio 2054 Initial Talk Remix). 26. F3 Dance Floor Darling (Linslees Electric Slide Remix).
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