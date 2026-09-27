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Kylie Minogue - Disco - deluxe (4050538692853) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Kylie Minogue - Disco - deluxe (4050538692853) виниловая пластинка

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Kylie Minogue - Disco - deluxe (4050538692853) виниловая пластинка - фото 1
Kylie Minogue - Disco - deluxe (4050538692853) виниловая пластинка - фото 2
Kylie Minogue - Disco - deluxe (4050538692853) виниловая пластинка - фото 3
Kylie Minogue - Disco - deluxe (4050538692853) виниловая пластинка - фото 4
Kylie Minogue - Disco - deluxe (4050538692853) виниловая пластинка - фото 5
Kylie Minogue - Disco - deluxe (4050538692853) виниловая пластинка - фото 6
Kylie Minogue - Disco - deluxe (4050538692853) виниловая пластинка - фото 7
Kylie Minogue - Disco - deluxe (4050538692853) виниловая пластинка - фото 8
Kylie Minogue - Disco - deluxe (4050538692853) виниловая пластинка - фото 9
Kylie Minogue - Disco - deluxe (4050538692853) виниловая пластинка - фото 10
Kylie Minogue - Disco - deluxe (4050538692853) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Kylie Minogue
Альбом (сингл)
DISCO: Guest List Edition
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Kylie Minogue - Disco - deluxe (4050538692853) виниловая пластинка - фото 1
  • Kylie Minogue - Disco - deluxe (4050538692853) виниловая пластинка - фото 2
  • Kylie Minogue - Disco - deluxe (4050538692853) виниловая пластинка - фото 3
  • Kylie Minogue - Disco - deluxe (4050538692853) виниловая пластинка - фото 4
  • Kylie Minogue - Disco - deluxe (4050538692853) виниловая пластинка - фото 5
  • Kylie Minogue - Disco - deluxe (4050538692853) виниловая пластинка - фото 6
  • Kylie Minogue - Disco - deluxe (4050538692853) виниловая пластинка - фото 7
  • Kylie Minogue - Disco - deluxe (4050538692853) виниловая пластинка - фото 8
  • Kylie Minogue - Disco - deluxe (4050538692853) виниловая пластинка - фото 9
  • Kylie Minogue - Disco - deluxe (4050538692853) виниловая пластинка - фото 10
  • Kylie Minogue - Disco - deluxe (4050538692853) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 599051
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
IAO
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Kylie Minogue
Альбом (сингл)
DISCO: Guest List Edition
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kylie Minogue - Disco - deluxe (4050538692853) виниловая пластинка

Переиздание 2021 года. Лимитированное издание на 3 чёрных винилах в тройном разворотном конверте. На первых двух дисках — оригинальный альбом, на третьем диске — сборник ремиксов на треки альбома. 1. A1 Magic. 2. A2 Miss A Thing. 3. A3 Real Groove. 4. A4 Monday Blues. 5. A5 Supernova. 6. A6 Say Something. 7. B1 Last Chance. 8. B2 I Love It. 9. B3 Where Does The DJ Go?. 10. B4 Dance Floor Darling. 11. B5 Unstoppable. 12. B6 Celebrate You. 13. C1 Till You Love Somebody. 14. C2 Fine Wine. 15. C3 Hey Lonely. 16. C4 Spotlight. 17. D1 A Second To Midnight. 18. D2 Kiss Of Life. 19. D3 Cant Stop Writing Songs About You. 20. D4 Real Groove (Studio 2054 Remix). 21. E1 Say Something (Basement Jaxx Remix). 22. E2 Say Something (F9 Club Mix). 23. E3 Say Something (Syn Cole Extended Mix). 24. F1 Magic (Purple Disco Machine Extended Mix). 25. F2 Real Groove (Studio 2054 Initial Talk Remix). 26. F3 Dance Floor Darling (Linslees Electric Slide Remix).

Отзывы о товаре Kylie Minogue - Disco - deluxe (4050538692853) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
IAO
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Kylie Minogue
Альбом (сингл)
DISCO: Guest List Edition
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Развернуть
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Постер в комплекте
нет
Описание
Переиздание 2021 года. Лимитированное издание на 3 чёрных винилах в тройном разворотном конверте. На первых двух дисках — оригинальный альбом, на третьем диске — сборник ремиксов на треки альбома. 1. A1 Magic. 2. A2 Miss A Thing. 3. A3 Real Groove. 4. A4 Monday Blues. 5. A5 Supernova. 6. A6 Say Something. 7. B1 Last Chance. 8. B2 I Love It. 9. B3 Where Does The DJ Go?. 10. B4 Dance Floor Darling. 11. B5 Unstoppable. 12. B6 Celebrate You. 13. C1 Till You Love Somebody. 14. C2 Fine Wine. 15. C3 Hey Lonely. 16. C4 Spotlight. 17. D1 A Second To Midnight. 18. D2 Kiss Of Life. 19. D3 Cant Stop Writing Songs About You. 20. D4 Real Groove (Studio 2054 Remix). 21. E1 Say Something (Basement Jaxx Remix). 22. E2 Say Something (F9 Club Mix). 23. E3 Say Something (Syn Cole Extended Mix). 24. F1 Magic (Purple Disco Machine Extended Mix). 25. F2 Real Groove (Studio 2054 Initial Talk Remix). 26. F3 Dance Floor Darling (Linslees Electric Slide Remix).
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