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Disturbed - Divisive (coloured) (0093624868033) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Disturbed - Divisive (coloured) (0093624868033) виниловая пластинка

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Disturbed - Divisive (coloured) (0093624868033) виниловая пластинка - фото 1
Disturbed - Divisive (coloured) (0093624868033) виниловая пластинка - фото 2
Disturbed - Divisive (coloured) (0093624868033) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
Disturbed
Альбом (сингл)
DIVISIVE
Жанр
Alternative Rock, Зарубежный Heavy Power Metal
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Disturbed - Divisive (coloured) (0093624868033) виниловая пластинка - фото 1
  • Disturbed - Divisive (coloured) (0093624868033) виниловая пластинка - фото 2
  • Disturbed - Divisive (coloured) (0093624868033) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 599012
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Disturbed - Divisive (coloured) (0093624868033) виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624868033]
Исполнитель
Disturbed
Альбом (сингл)
DIVISIVE
Жанр
Alternative Rock, Зарубежный Heavy Power Metal
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Disturbed - Divisive (coloured) (0093624868033) виниловая пластинка

Disturbed - Divisive (coloured) (0093624868033) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Disturbed - Divisive (coloured) (0093624868033) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624868033]
Исполнитель
Disturbed
Альбом (сингл)
DIVISIVE
Жанр
Alternative Rock, Зарубежный Heavy Power Metal
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
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Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Disturbed - Divisive (coloured) (0093624868033) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Disturbed - Divisive (coloured) (0093624868033) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3910 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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