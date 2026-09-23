Top.Mail.Ru
Dexter Gordon Go! (0602435799070) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Dexter Gordon Go! (0602435799070) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Dexter Gordon Go! (0602435799070) виниловая пластинка - фото 1
Dexter Gordon Go! (0602435799070) виниловая пластинка - фото 2
Dexter Gordon Go! (0602435799070) виниловая пластинка - фото 3
Dexter Gordon Go! (0602435799070) виниловая пластинка - фото 4
Dexter Gordon Go! (0602435799070) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Dexter Gordon Go! (0602435799070) виниловая пластинка - фото 1
  • Dexter Gordon Go! (0602435799070) виниловая пластинка - фото 2
  • Dexter Gordon Go! (0602435799070) виниловая пластинка - фото 3
  • Dexter Gordon Go! (0602435799070) виниловая пластинка - фото 4
  • Dexter Gordon Go! (0602435799070) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 599009
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Dexter Gordon Go! (0602435799070) виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dexter Gordon Go! (0602435799070) виниловая пластинка

GO! - ремастированное переиздание студийного альбома джазового саксофониста Декстера Гордона, первоначально выпущенного в 1962 году. Альбом был записан с участием следующих музыкантов: Сонни Кларк (пианино), Бутч Уоррен (бас)и Билли Хиггинс (ударные). После выхода альбома он был хорошо принят критиками, а современный портал Allmusic присвоил работе максимальную оценку в 5 звёзд.

Отзывы о товаре Dexter Gordon Go! (0602435799070) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
GO! - ремастированное переиздание студийного альбома джазового саксофониста Декстера Гордона, первоначально выпущенного в 1962 году. Альбом был записан с участием следующих музыкантов: Сонни Кларк (пианино), Бутч Уоррен (бас)и Билли Хиггинс (ударные). После выхода альбома он был хорошо принят критиками, а современный портал Allmusic присвоил работе максимальную оценку в 5 звёзд.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dexter Gordon Go! (0602435799070) виниловая пластинка - по цене 3910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...