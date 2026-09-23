Michael Buble - Higher (0093624874874) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Michael Buble - Higher (0093624874874) виниловая пластинка
Michael Buble – исполнитель, автор песен и продюсер из Канады, записывает музыку в жанрах традиционный поп, джаз, свинг, биг-бэнд и др. Майкл начал петь в возрасте четырех лет в доме своих родителей, и с тех пор не прекращает это занятие. Певец известен своими каверами на популярные американские баллады, а также песнями собственного сочинения. Вслед за первым серьезным успехом с пластинкой «Michael Buble» в 2003 году, артист получил мировую славу после выпуска альбомов «It’s Time» (2005) и «Call Me Irresponsible» (2007). Последний получил «Грэмми» в категории «Лучший вокальный альбом в стиле традиционный поп» в 2008 году. Впоследствии еще три пластинки Michael Buble побеждали в этой номинации: лайв-альбом «Michael Buble Meets Madison Square Garden» в 2010-м, «Crazy Love» в 2011-м и «To Be Loved» в 2014-м. На данный момент, общее число продаж записей исполнителя насчитывает более 75 млн копий по всему миру. На протяжении последних десятилетий Бубле является одним из самых ярких гастролирующих артистов в мире с солд-аутами в более чем 30 странах. Его последний тур «An Evening With Michael Bubl?» (2019-2022 годы) посетили более миллиона поклонников по всему миру.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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