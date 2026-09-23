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Michael Buble - Higher (0093624874874) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Michael Buble - Higher (0093624874874) виниловая пластинка

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Michael Buble - Higher (0093624874874) виниловая пластинка - фото 2
Michael Buble - Higher (0093624874874) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Michael Buble
Альбом (сингл)
Michael Higher
Жанр
Swing
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Michael Buble - Higher (0093624874874) виниловая пластинка - фото 1
  • Michael Buble - Higher (0093624874874) виниловая пластинка - фото 2
  • Michael Buble - Higher (0093624874874) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб. 
Начислим 102 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 599003
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Michael Buble - Higher (0093624874874) виниловая пластинка
2 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624874874]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Michael Buble
Альбом (сингл)
Michael Higher
Жанр
Swing
Трек-лист
I'll Never Not Love You, My Valentine, A Nightingale Sang in Berkeley Square, Make You Feel My Love, Baby I'll Wait, Crazy (with Willie Nelson), Higher, Bring It On Home to Me, Don't Get Around Much Anymore, Don't Take Your Love From Me, Smile
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Michael Buble - Higher (0093624874874) виниловая пластинка

Michael Buble – исполнитель, автор песен и продюсер из Канады, записывает музыку в жанрах традиционный поп, джаз, свинг, биг-бэнд и др. Майкл начал петь в возрасте четырех лет в доме своих родителей, и с тех пор не прекращает это занятие. Певец известен своими каверами на популярные американские баллады, а также песнями собственного сочинения. Вслед за первым серьезным успехом с пластинкой «Michael Buble» в 2003 году, артист получил мировую славу после выпуска альбомов «It’s Time» (2005) и «Call Me Irresponsible» (2007). Последний получил «Грэмми» в категории «Лучший вокальный альбом в стиле традиционный поп» в 2008 году. Впоследствии еще три пластинки Michael Buble побеждали в этой номинации: лайв-альбом «Michael Buble Meets Madison Square Garden» в 2010-м, «Crazy Love» в 2011-м и «To Be Loved» в 2014-м. На данный момент, общее число продаж записей исполнителя насчитывает более 75 млн копий по всему миру. На протяжении последних десятилетий Бубле является одним из самых ярких гастролирующих артистов в мире с солд-аутами в более чем 30 странах. Его последний тур «An Evening With Michael Bubl?» (2019-2022 годы) посетили более миллиона поклонников по всему миру.

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0093624874874]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Michael Buble
Альбом (сингл)
Michael Higher
Жанр
Swing
Трек-лист
I'll Never Not Love You, My Valentine, A Nightingale Sang in Berkeley Square, Make You Feel My Love, Baby I'll Wait, Crazy (with Willie Nelson), Higher, Bring It On Home to Me, Don't Get Around Much Anymore, Don't Take Your Love From Me, Smile
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Michael Buble – исполнитель, автор песен и продюсер из Канады, записывает музыку в жанрах традиционный поп, джаз, свинг, биг-бэнд и др. Майкл начал петь в возрасте четырех лет в доме своих родителей, и с тех пор не прекращает это занятие. Певец известен своими каверами на популярные американские баллады, а также песнями собственного сочинения. Вслед за первым серьезным успехом с пластинкой «Michael Buble» в 2003 году, артист получил мировую славу после выпуска альбомов «It’s Time» (2005) и «Call Me Irresponsible» (2007). Последний получил «Грэмми» в категории «Лучший вокальный альбом в стиле традиционный поп» в 2008 году. Впоследствии еще три пластинки Michael Buble побеждали в этой номинации: лайв-альбом «Michael Buble Meets Madison Square Garden» в 2010-м, «Crazy Love» в 2011-м и «To Be Loved» в 2014-м. На данный момент, общее число продаж записей исполнителя насчитывает более 75 млн копий по всему миру. На протяжении последних десятилетий Бубле является одним из самых ярких гастролирующих артистов в мире с солд-аутами в более чем 30 странах. Его последний тур «An Evening With Michael Bubl?» (2019-2022 годы) посетили более миллиона поклонников по всему миру.
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Michael Buble - Higher (0093624874874) виниловая пластинка - стоимость товара 2500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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