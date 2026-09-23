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Солнцезащитные очки Унисекс CONVERSE CV105S ELEVATE MATTE BLACKCNS-2C105S5814001 купить с доставкой в Москве
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Солнцезащитные очки Унисекс CONVERSE CV105S ELEVATE MATTE BLACKCNS-2C105S5814001

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Солнцезащитные очки Унисекс CONVERSE CV105S ELEVATE MATTE BLACKCNS-2C105S5814001
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Солнцезащитные очки унисекс
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-55%
8 410 руб.  18 890 руб. 
Начислим 135 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 598417
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Солнцезащитные очки Унисекс CONVERSE CV105S ELEVATE MATTE BLACKCNS-2C105S5814001
8 410 руб. -55%
18 890 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CONVERSE
Тип товара
Солнцезащитные очки унисекс
Материал
металл
Пол
мужской
Размер заушника
140 мм
Размер моста
14 мм
Цвет линз
черный
Цвет оправы
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х4х4
Вес, г.
50

Описание товара Солнцезащитные очки Унисекс CONVERSE CV105S ELEVATE MATTE BLACKCNS-2C105S5814001

Дополните образ брендовой вещью. Эффектные солнцезащитные очки, выполненные из качественных материалов. Отличаются практичностью изысканностью. Следует хранить очки в футляре. Не подвергая очки воздействию солнечного света (например, на приборной панели автомобиля). Для очистки от загрязнений использовать влажную. салфетку. Не применять растворители и едкие химические вещества, которые могут повредить лаки.

Отзывы о товаре Солнцезащитные очки Унисекс CONVERSE CV105S ELEVATE MATTE BLACKCNS-2C105S5814001




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
CONVERSE
Тип товара
Солнцезащитные очки унисекс
Материал
металл
Пол
мужской
Размер заушника
140 мм
Размер моста
14 мм
Цвет линз
черный
Цвет оправы
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Дополните образ брендовой вещью. Эффектные солнцезащитные очки, выполненные из качественных материалов. Отличаются практичностью изысканностью. Следует хранить очки в футляре. Не подвергая очки воздействию солнечного света (например, на приборной панели автомобиля). Для очистки от загрязнений использовать влажную. салфетку. Не применять растворители и едкие химические вещества, которые могут повредить лаки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Солнцезащитные очки Унисекс CONVERSE CV105S ELEVATE MATTE BLACKCNS-2C105S5814001 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 8410 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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