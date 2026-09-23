Солнцезащитные очки Унисекс CONVERSE CV105S ELEVATE MATTE BLACKCNS-2C105S5814001
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Солнцезащитные очки унисекс
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-55%8 410 руб. 18 890 руб.
В наличии
Код товара: 598417
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
8 410 руб. -55%
18 890 руб.
- Гарантия производителя: 2 года
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Солнцезащитные очки унисекс
Материал
металл
Пол
мужской
Размер заушника
140 мм
Размер моста
14 мм
Цвет линз
черный
Цвет оправы
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х4х4
Вес, г.
50
Описание товара Солнцезащитные очки Унисекс CONVERSE CV105S ELEVATE MATTE BLACKCNS-2C105S5814001
Дополните образ брендовой вещью. Эффектные солнцезащитные очки, выполненные из качественных материалов. Отличаются практичностью изысканностью. Следует хранить очки в футляре. Не подвергая очки воздействию солнечного света (например, на приборной панели автомобиля). Для очистки от загрязнений использовать влажную. салфетку. Не применять растворители и едкие химические вещества, которые могут повредить лаки.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Солнцезащитные очки унисекс
Материал
металл
Пол
мужской
Размер заушника
140 мм
Размер моста
14 мм
Цвет линз
черный
Цвет оправы
черный
Страна производитель
Китай
Дополните образ брендовой вещью. Эффектные солнцезащитные очки, выполненные из качественных материалов. Отличаются практичностью изысканностью. Следует хранить очки в футляре. Не подвергая очки воздействию солнечного света (например, на приборной панели автомобиля). Для очистки от загрязнений использовать влажную. салфетку. Не применять растворители и едкие химические вещества, которые могут повредить лаки.
Солнцезащитные очки Унисекс CONVERSE CV105S ELEVATE MATTE BLACKCNS-2C105S5814001 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 8410 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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