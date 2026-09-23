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Солнцезащитные очки Женские POLAROID PLD 4122/S MT VLTPLD-2048031JZ52SP купить с доставкой в Москве
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Солнцезащитные очки Женские POLAROID PLD 4122/S MT VLTPLD-2048031JZ52SP

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Солнцезащитные очки Женские POLAROID PLD 4122/S MT VLTPLD-2048031JZ52SP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-54%
3 750 руб.  8 190 руб. 
Начислим 60 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 597661
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Солнцезащитные очки Женские POLAROID PLD 4122/S MT VLTPLD-2048031JZ52SP
3 750 руб. -54%
8 190 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
polaroid
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Frame Color Code
1JZ/SP
Материал
металл, пластик
Пол
женский
Поляризация
да
Размер заушника
145 мм
Размер моста
18 мм
Цвет линз
коричневый
Цвет оправы
сиреневый, розовое золото
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х4х3
Вес, г.
50

Описание товара Солнцезащитные очки Женские POLAROID PLD 4122/S MT VLTPLD-2048031JZ52SP

Очки Polaroid PLD 4122/S MT VLT — стильный броулайнер, сочетающий форму «кошачий глаз» с ретро-акцентами. Верх оправы выделен лавандово-сиреневым пластиком, а нижний ободок выполнен в оттенке розового золота. Уникальные поляризационные линзы UltraSight полностью поглощают блики от воды и асфальта, гарантируя контрастную картинку, максимальную защиту глаз от ультрафиолетовых лучей и высокий комфорт.

Отзывы о товаре Солнцезащитные очки Женские POLAROID PLD 4122/S MT VLTPLD-2048031JZ52SP




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Характеристики
Бренд
polaroid
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Frame Color Code
1JZ/SP
Материал
металл, пластик
Пол
женский
Поляризация
да
Размер заушника
145 мм
Размер моста
18 мм
Цвет линз
коричневый
Цвет оправы
сиреневый, розовое золото
Страна производитель
Китай
Описание
Очки Polaroid PLD 4122/S MT VLT — стильный броулайнер, сочетающий форму «кошачий глаз» с ретро-акцентами. Верх оправы выделен лавандово-сиреневым пластиком, а нижний ободок выполнен в оттенке розового золота. Уникальные поляризационные линзы UltraSight полностью поглощают блики от воды и асфальта, гарантируя контрастную картинку, максимальную защиту глаз от ультрафиолетовых лучей и высокий комфорт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Солнцезащитные очки Женские POLAROID PLD 4122/S MT VLTPLD-2048031JZ52SP - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3750 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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