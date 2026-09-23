Солнцезащитные очки Женские POLAROID PLD 4122/S BLK GOLDPLD-2048032M252M9
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%2 430 руб. 8 190 руб.
В наличии
Код товара: 597654
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Загружаем...
2 430 руб. -70%
8 190 руб.
- Гарантия производителя: 2 года
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Frame Color Code
2M2/M9
Материал
металл, пластик
Пол
женский
Поляризация
да
Размер заушника
145 мм
Размер моста
18 мм
Цвет линз
серый
Цвет оправы
черный, золотистый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х5х3
Вес, г.
50
Описание товара Солнцезащитные очки Женские POLAROID PLD 4122/S BLK GOLDPLD-2048032M252M9
Солнцезащитные очки Polaroid PLD 4122/S BLK GOLD представляют собой изящную комбинацию формы броулайнер и утонченного «кошачьего глаза». Оправа выполнена из черного пластика в верхней части и тонкого золотистого металла. Фирменные серые поляризационные линзы обеспечивают великолепную цветопередачу, снимают напряжение с глаз и блокируют блики, делая модель идеальной для мегаполиса и вождения.
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Бренд
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Frame Color Code
2M2/M9
Материал
металл, пластик
Пол
женский
Поляризация
да
Размер заушника
145 мм
Размер моста
18 мм
Цвет линз
серый
Цвет оправы
черный, золотистый
Страна производитель
Китай
Солнцезащитные очки Polaroid PLD 4122/S BLK GOLD представляют собой изящную комбинацию формы броулайнер и утонченного «кошачьего глаза». Оправа выполнена из черного пластика в верхней части и тонкого золотистого металла. Фирменные серые поляризационные линзы обеспечивают великолепную цветопередачу, снимают напряжение с глаз и блокируют блики, делая модель идеальной для мегаполиса и вождения.
Солнцезащитные очки Женские POLAROID PLD 4122/S BLK GOLDPLD-2048032M252M9 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2430 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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