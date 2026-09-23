Top.Mail.Ru
Солнцезащитные очки Женские POLAROID PLD 4122/S BLK GOLDPLD-2048032M252M9 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Солнцезащитные очки Женские POLAROID PLD 4122/S BLK GOLDPLD-2048032M252M9

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Солнцезащитные очки Женские POLAROID PLD 4122/S BLK GOLDPLD-2048032M252M9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%
2 430 руб.  8 190 руб. 
Начислим 39 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 597654
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Солнцезащитные очки Женские POLAROID PLD 4122/S BLK GOLDPLD-2048032M252M9
2 430 руб. -70%
8 190 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
polaroid
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Frame Color Code
2M2/M9
Материал
металл, пластик
Пол
женский
Поляризация
да
Размер заушника
145 мм
Размер моста
18 мм
Цвет линз
серый
Цвет оправы
черный, золотистый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х5х3
Вес, г.
50

Описание товара Солнцезащитные очки Женские POLAROID PLD 4122/S BLK GOLDPLD-2048032M252M9

Солнцезащитные очки Polaroid PLD 4122/S BLK GOLD представляют собой изящную комбинацию формы броулайнер и утонченного «кошачьего глаза». Оправа выполнена из черного пластика в верхней части и тонкого золотистого металла. Фирменные серые поляризационные линзы обеспечивают великолепную цветопередачу, снимают напряжение с глаз и блокируют блики, делая модель идеальной для мегаполиса и вождения.

Отзывы о товаре Солнцезащитные очки Женские POLAROID PLD 4122/S BLK GOLDPLD-2048032M252M9




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
polaroid
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Frame Color Code
2M2/M9
Материал
металл, пластик
Пол
женский
Поляризация
да
Размер заушника
145 мм
Размер моста
18 мм
Цвет линз
серый
Цвет оправы
черный, золотистый
Страна производитель
Китай
Описание
Солнцезащитные очки Polaroid PLD 4122/S BLK GOLD представляют собой изящную комбинацию формы броулайнер и утонченного «кошачьего глаза». Оправа выполнена из черного пластика в верхней части и тонкого золотистого металла. Фирменные серые поляризационные линзы обеспечивают великолепную цветопередачу, снимают напряжение с глаз и блокируют блики, делая модель идеальной для мегаполиса и вождения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Солнцезащитные очки Женские POLAROID PLD 4122/S BLK GOLDPLD-2048032M252M9 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2430 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...