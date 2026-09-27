Фен Puff 1600B 1600Вт белый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фены
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 960 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 596899
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Характеристики
Вес, кг.
1.1
Описание товара Фен Puff 1600B 1600Вт белый
Сушите волосы после ванны и душа вместе с феном PUFF 1600B мощностью 1600 Вт. Предусмотрено 2 скоростных и 1 температурный режим. Лаконичный корпус белого, черного, и черно-серебристого цветов. ABS - пластик, устойчивый к перепадам температуры, механическим повреждениям и коррозии. Благодаря настенному креплению фен PUFF 1600B можно хранить в ванной комнате. За счет противоударного корпуса электроприбор может быть установлен дома или в общественных заведениях – душевые кабины, сауна, бассейн.
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Сушите волосы после ванны и душа вместе с феном PUFF 1600B мощностью 1600 Вт. Предусмотрено 2 скоростных и 1 температурный режим. Лаконичный корпус белого, черного, и черно-серебристого цветов. ABS - пластик, устойчивый к перепадам температуры, механическим повреждениям и коррозии. Благодаря настенному креплению фен PUFF 1600B можно хранить в ванной комнате. За счет противоударного корпуса электроприбор может быть установлен дома или в общественных заведениях – душевые кабины, сауна, бассейн.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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