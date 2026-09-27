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Лейка садовая GRINDA, пластмассовая, съемный наконечник, 8л купить с доставкой в Москве
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Лейка садовая GRINDA, пластмассовая, съемный наконечник, 8л

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Лейка садовая GRINDA, пластмассовая, съемный наконечник, 8л - фото 1
Лейка садовая GRINDA, пластмассовая, съемный наконечник, 8л - фото 2
Лейка садовая GRINDA, пластмассовая, съемный наконечник, 8л - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая лейка (ручная)
  • Лейка садовая GRINDA, пластмассовая, съемный наконечник, 8л - фото 1
  • Лейка садовая GRINDA, пластмассовая, съемный наконечник, 8л - фото 2
  • Лейка садовая GRINDA, пластмассовая, съемный наконечник, 8л - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 595753
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Характеристики

Бренд
Grinda
Тип товара
Душевая лейка (ручная)
Форма участка полива
круг
Ширина, см
33
Высота, см
44
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х15х12
Вес, г.
400

Описание товара Лейка садовая GRINDA, пластмассовая, съемный наконечник, 8л

Садовая пластмассовая лейка Grinda 8 л, съемный наконечник 40319-08_z02 предназначена для полива растений на садовых участках. В процессе изготовления использованы современные технологии и высококачественные материалы, что гарантирует продолжительный срок службы и удобство в работе.

Отзывы о товаре Лейка садовая GRINDA, пластмассовая, съемный наконечник, 8л




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Характеристики
Бренд
Grinda
Тип товара
Душевая лейка (ручная)
Форма участка полива
круг
Ширина, см
33
Высота, см
44
Страна производитель
Китай
Описание
Садовая пластмассовая лейка Grinda 8 л, съемный наконечник 40319-08_z02 предназначена для полива растений на садовых участках. В процессе изготовления использованы современные технологии и высококачественные материалы, что гарантирует продолжительный срок службы и удобство в работе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лейка садовая GRINDA, пластмассовая, съемный наконечник, 8л - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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