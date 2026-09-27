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U2, Boy (0602517616714) Витринный образец виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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U2, Boy (0602517616714) Витринный образец виниловая пластинка

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Виниловая пластинка U2, Boy (0602517616714) Витринный образец - фото 1
Виниловая пластинка U2, Boy (0602517616714) Витринный образец - фото 2
Виниловая пластинка U2, Boy (0602517616714) Витринный образец - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка U2, Boy (0602517616714) Витринный образец - фото 1
  • Виниловая пластинка U2, Boy (0602517616714) Витринный образец - фото 2
  • Виниловая пластинка U2, Boy (0602517616714) Витринный образец - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 586300
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Коллекция U2
filter_none Товар входит в коллекцию U2

Коллекция U2


Характеристики

Бренд
Mercury
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара U2, Boy (0602517616714) Витринный образец виниловая пластинка

Виниловая пластинка U2, Boy (0602517616714) Витринный образец
Причина уценки: витринный образец
Внешний вид: вскрыта упаковка, хорошее состояние
Спецификация: 

  • Жанр    рок
  • ISLAND
Комплектация: пластинка, карточка с кодом, упаковка.
Гарантия 14 дней

Отзывы о товаре U2, Boy (0602517616714) Витринный образец виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mercury
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Виниловая пластинка U2, Boy (0602517616714) Витринный образец
Причина уценки: витринный образец
Внешний вид: вскрыта упаковка, хорошее состояние
Спецификация: 
  • Жанр    рок
  • ISLAND
Комплектация: пластинка, карточка с кодом, упаковка.
Гарантия 14 дней
Самовывоз
Доставка
Отзывы


U2, Boy (0602517616714) Витринный образец виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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