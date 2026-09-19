U2 - War (0602517616745) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
U2
Альбом (сингл)
War
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 403310
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Mercury
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mercury
Barcode
[0602517616745]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
U2
Альбом (сингл)
War
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Sunday Bloody Sunday, Seconds, New Year's Day, Like A Song..., Drowning Man, The Refugee, Two Hearts Beat As One, Red Light, Surrender, "40"
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара U2 - War (0602517616745) виниловая пластинка
«War» — третий студийный альбом рок-группы U2, вышедший в 1983 году. Переиздание на виниле cодержит 16-страничный буклет. Ирландская рок-группа U2 образовалась в 1976 году и до сих пор очень популярна. На сегодняшний день коллектив имеет в своём активе 22 премии Грэмми (больше, чем у кого-либо) и 140 миллионов проданных пластинок. Кроме того, U2 занимают 22-ю строчку в списке «100 величайших исполнителей всех времен» по версии журнала Rolling Stone. Название группы было включено в Зал славы рок-н-ролла в 2005 году.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: New Wave
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 400 руб.1100 руб. в СплитSantana - Marathon (coloured) (8719262011618) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 4 490 руб.1123 руб. в СплитRobbie Williams - I've Been Expecting You (0602435503981) винило...
-
В наличииЦена 4 500 руб.1125 руб. в СплитMuse - Showbiz (0825646912223) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 500 руб.1125 руб. в СплитRadiohead - Ok Computer (0634904078119) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 500 руб.1125 руб. в СплитMiles Kane - One Man Band (5060732662315) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 500 руб.1125 руб. в СплитMariah Carey - Merry Christmas (30th Anniversary) (Zoetrope) (01...
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитАлексей Рыбников - Юнона и Авось (полная версия) (4640004135382)...
-
В наличииЦена 4 740 руб.1185 руб. в СплитKeane - Under The Iron Sea (0602567177425) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 750 руб.1188 руб. в СплитБИ-2 & Prague Metropolitan Symphonic Orchestra - Vol.2 (46200329...
-
В наличииЦена 4 860 руб.1215 руб. в СплитFourplay - Heartfelt (Gold) (8719262036062) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 860 руб.1215 руб. в СплитИгорь Николаев, Игорь Крутой - Благоверная (Избранное) (Black & ...
-
В наличииЦена 4 870 руб.1218 руб. в СплитLuciano Pavarotti - The Worlds Favourite Tenor Arias (0028948709...
Бренд
Mercury
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mercury
Barcode
[0602517616745]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
U2
Альбом (сингл)
War
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Sunday Bloody Sunday, Seconds, New Year's Day, Like A Song..., Drowning Man, The Refugee, Two Hearts Beat As One, Red Light, Surrender, "40"
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
«War» — третий студийный альбом рок-группы U2, вышедший в 1983 году. Переиздание на виниле cодержит 16-страничный буклет. Ирландская рок-группа U2 образовалась в 1976 году и до сих пор очень популярна. На сегодняшний день коллектив имеет в своём активе 22 премии Грэмми (больше, чем у кого-либо) и 140 миллионов проданных пластинок. Кроме того, U2 занимают 22-ю строчку в списке «100 величайших исполнителей всех времен» по версии журнала Rolling Stone. Название группы было включено в Зал славы рок-н-ролла в 2005 году.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: New Wave
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: New Wave
U2 - War (0602517616745) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре U2 - War (0602517616745) виниловая пластинка