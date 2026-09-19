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U2 - War (0602517616745) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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U2 - War (0602517616745) виниловая пластинка

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U2 - War (0602517616745) виниловая пластинка - фото 1
U2 - War (0602517616745) виниловая пластинка - фото 2
U2 - War (0602517616745) виниловая пластинка - фото 3
U2 - War (0602517616745) виниловая пластинка - фото 4
U2 - War (0602517616745) виниловая пластинка - фото 5
U2 - War (0602517616745) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
U2
Альбом (сингл)
War
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • U2 - War (0602517616745) виниловая пластинка - фото 1
  • U2 - War (0602517616745) виниловая пластинка - фото 2
  • U2 - War (0602517616745) виниловая пластинка - фото 3
  • U2 - War (0602517616745) виниловая пластинка - фото 4
  • U2 - War (0602517616745) виниловая пластинка - фото 5
  • U2 - War (0602517616745) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 403310
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Характеристики

Бренд
Mercury
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mercury
Barcode
[0602517616745]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
U2
Альбом (сингл)
War
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Sunday Bloody Sunday, Seconds, New Year's Day, Like A Song..., Drowning Man, The Refugee, Two Hearts Beat As One, Red Light, Surrender, "40"
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара U2 - War (0602517616745) виниловая пластинка

«War» — третий студийный альбом рок-группы U2, вышедший в 1983 году. Переиздание на виниле cодержит 16-страничный буклет. Ирландская рок-группа U2 образовалась в 1976 году и до сих пор очень популярна. На сегодняшний день коллектив имеет в своём активе 22 премии Грэмми (больше, чем у кого-либо) и 140 миллионов проданных пластинок. Кроме того, U2 занимают 22-ю строчку в списке «100 величайших исполнителей всех времен» по версии журнала Rolling Stone. Название группы было включено в Зал славы рок-н-ролла в 2005 году.



Теги товара: New Wave

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Характеристики
Бренд
Mercury
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mercury
Barcode
[0602517616745]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
U2
Альбом (сингл)
War
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Sunday Bloody Sunday, Seconds, New Year's Day, Like A Song..., Drowning Man, The Refugee, Two Hearts Beat As One, Red Light, Surrender, "40"
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«War» — третий студийный альбом рок-группы U2, вышедший в 1983 году. Переиздание на виниле cодержит 16-страничный буклет. Ирландская рок-группа U2 образовалась в 1976 году и до сих пор очень популярна. На сегодняшний день коллектив имеет в своём активе 22 премии Грэмми (больше, чем у кого-либо) и 140 миллионов проданных пластинок. Кроме того, U2 занимают 22-ю строчку в списке «100 величайших исполнителей всех времен» по версии журнала Rolling Stone. Название группы было включено в Зал славы рок-н-ролла в 2005 году.


Теги товара: New Wave
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