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Стекло защитное Red Line для Xiaomi Redmi Pad tempered glass купить с доставкой в Москве
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Стекло защитное Red Line для Xiaomi Redmi Pad tempered glass

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Стекло защитное Red Line для Xiaomi Redmi Pad tempered glass
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стекло защитное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
390 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 584014
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Стекло защитное Red Line для Xiaomi Redmi Pad tempered glass
390 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
RED LINE
Тип товара
Стекло защитное
Совместимость
Xiaomi Redmi Pad
Применение
на экран
Твердость
9
Толщина
0.33 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х15х1
Вес, г.
10

Описание товара Стекло защитное Red Line для Xiaomi Redmi Pad tempered glass

Защитные стекла и пленки для телефонов RED LINE представляют собой надежное решение для защиты экрана вашего устройства. Эти аксессуары специально разработаны, чтобы обеспечить максимальную защиту от царапин, ударов и других повреждений, которые могут возникнуть в повседневной жизни. Одной из ключевых характеристик данных защитных стекол является их толщина, составляющая всего 0.33 мм. Это позволяет сохранить чувствительность и четкость отображения вашего экрана, не добавляя излишней громоздкости. Несмотря на свою тонкость, защитные стекла обладают высокой прочностью и устойчивостью, благодаря использованию качественных материалов. Твердость стекла RED LINE составляет 9 по шкале Мооса, что гарантирует надежную защиту от острых предметов и иных механических воздействий. Это также означает, что ваши ключи, монеты и другие повседневные предметы не смогут поцарапать экран вашего устройства. Защитные стекла RED LINE легко устанавливаются, обеспечивая идеальное прилегание к экрану без пузырей и других дефектов. Они прозрачны и почти невидимы, что позволяет сохранить оригинальный вид и цветопередачу дисплея. Выбирая защитное стекло от бренда RED LINE, вы обеспечиваете надежную защиту для экрана вашего телефона, продлевая срок его службы и сохраняя его первоначальный вид.

Отзывы о товаре Стекло защитное Red Line для Xiaomi Redmi Pad tempered glass




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Характеристики
Бренд
RED LINE
Тип товара
Стекло защитное
Совместимость
Xiaomi Redmi Pad
Применение
на экран
Твердость
9
Толщина
0.33 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Защитные стекла и пленки для телефонов RED LINE представляют собой надежное решение для защиты экрана вашего устройства. Эти аксессуары специально разработаны, чтобы обеспечить максимальную защиту от царапин, ударов и других повреждений, которые могут возникнуть в повседневной жизни. Одной из ключевых характеристик данных защитных стекол является их толщина, составляющая всего 0.33 мм. Это позволяет сохранить чувствительность и четкость отображения вашего экрана, не добавляя излишней громоздкости. Несмотря на свою тонкость, защитные стекла обладают высокой прочностью и устойчивостью, благодаря использованию качественных материалов. Твердость стекла RED LINE составляет 9 по шкале Мооса, что гарантирует надежную защиту от острых предметов и иных механических воздействий. Это также означает, что ваши ключи, монеты и другие повседневные предметы не смогут поцарапать экран вашего устройства. Защитные стекла RED LINE легко устанавливаются, обеспечивая идеальное прилегание к экрану без пузырей и других дефектов. Они прозрачны и почти невидимы, что позволяет сохранить оригинальный вид и цветопередачу дисплея. Выбирая защитное стекло от бренда RED LINE, вы обеспечиваете надежную защиту для экрана вашего телефона, продлевая срок его службы и сохраняя его первоначальный вид.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стекло защитное Red Line для Xiaomi Redmi Pad tempered glass - стоимость товара 390 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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