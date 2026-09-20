Принт-картридж Pantum CTL-1100XK для CP1100/CP1100DW/CM1100DN/CM1100DW/ CM1100ADN/CM1100ADW 3k black
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Принт-картридж Pantum CTL-1100XK для CP1100/CP1100DW/CM1100DN/CM1100DW/ CM1100ADN/CM1100ADW 3k black
Картридж лазерный Pantum CTL-1100XK с черным порошкообразным тонером внутри является компонентом для МФУ лазерной печати модели Pantum C1100 или Pantum CM1100, используемого дома или в офисе. Тонер-картридж выпускается как высококачественный оригинальный компонент для печатающего устройства Pantum и предлагает запас черного тонера-порошка, позволяющий произвести печать как минимум 3000 страниц. Он позволит вам выполнить множество монохромных отпечатков и долго не потребует замены. Картридж для лазерной печати документов и изображений Pantum CTL-1100XK служит для создания быстросохнущих и устойчивых к смазыванию отпечатков. В комплекте представлен один оригинальный расходник в картонной коробке.
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