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Принт-картридж Pantum CTL-1100XK для CP1100/CP1100DW/CM1100DN/CM1100DW/ CM1100ADN/CM1100ADW 3k black купить с доставкой в Москве
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Принт-картридж Pantum CTL-1100XK для CP1100/CP1100DW/CM1100DN/CM1100DW/ CM1100ADN/CM1100ADW 3k black

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Принт-картридж Pantum CTL-1100XK для CP1100/CP1100DW/CM1100DN/CM1100DW/ CM1100ADN/CM1100ADW 3k black - фото 1
Принт-картридж Pantum CTL-1100XK для CP1100/CP1100DW/CM1100DN/CM1100DW/ CM1100ADN/CM1100ADW 3k black - фото 2
Принт-картридж Pantum CTL-1100XK для CP1100/CP1100DW/CM1100DN/CM1100DW/ CM1100ADN/CM1100ADW 3k black - фото 3
Принт-картридж Pantum CTL-1100XK для CP1100/CP1100DW/CM1100DN/CM1100DW/ CM1100ADN/CM1100ADW 3k black - фото 4
Принт-картридж Pantum CTL-1100XK для CP1100/CP1100DW/CM1100DN/CM1100DW/ CM1100ADN/CM1100ADW 3k black - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Совместимость
для Pantum
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
для C1100, CM1100
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
2300
  • Принт-картридж Pantum CTL-1100XK для CP1100/CP1100DW/CM1100DN/CM1100DW/ CM1100ADN/CM1100ADW 3k black - фото 1
  • Принт-картридж Pantum CTL-1100XK для CP1100/CP1100DW/CM1100DN/CM1100DW/ CM1100ADN/CM1100ADW 3k black - фото 2
  • Принт-картридж Pantum CTL-1100XK для CP1100/CP1100DW/CM1100DN/CM1100DW/ CM1100ADN/CM1100ADW 3k black - фото 3
  • Принт-картридж Pantum CTL-1100XK для CP1100/CP1100DW/CM1100DN/CM1100DW/ CM1100ADN/CM1100ADW 3k black - фото 4
  • Принт-картридж Pantum CTL-1100XK для CP1100/CP1100DW/CM1100DN/CM1100DW/ CM1100ADN/CM1100ADW 3k black - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 583798
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Характеристики

Бренд
Pantum
Тип товара
Совместимость
для Pantum
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
для C1100, CM1100
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
2300
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х12х12
Вес, кг.
1.05

Описание товара Принт-картридж Pantum CTL-1100XK для CP1100/CP1100DW/CM1100DN/CM1100DW/ CM1100ADN/CM1100ADW 3k black

Картридж лазерный Pantum CTL-1100XK с черным порошкообразным тонером внутри является компонентом для МФУ лазерной печати модели Pantum C1100 или Pantum CM1100, используемого дома или в офисе. Тонер-картридж выпускается как высококачественный оригинальный компонент для печатающего устройства Pantum и предлагает запас черного тонера-порошка, позволяющий произвести печать как минимум 3000 страниц. Он позволит вам выполнить множество монохромных отпечатков и долго не потребует замены. Картридж для лазерной печати документов и изображений Pantum CTL-1100XK служит для создания быстросохнущих и устойчивых к смазыванию отпечатков. В комплекте представлен один оригинальный расходник в картонной коробке.

Отзывы о товаре Принт-картридж Pantum CTL-1100XK для CP1100/CP1100DW/CM1100DN/CM1100DW/ CM1100ADN/CM1100ADW 3k black




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Характеристики
Бренд
Pantum
Тип товара
Совместимость
для Pantum
Емкость картриджа
повышенная
Поддерживаемые модели принтеров
для C1100, CM1100
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
2300
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж лазерный Pantum CTL-1100XK с черным порошкообразным тонером внутри является компонентом для МФУ лазерной печати модели Pantum C1100 или Pantum CM1100, используемого дома или в офисе. Тонер-картридж выпускается как высококачественный оригинальный компонент для печатающего устройства Pantum и предлагает запас черного тонера-порошка, позволяющий произвести печать как минимум 3000 страниц. Он позволит вам выполнить множество монохромных отпечатков и долго не потребует замены. Картридж для лазерной печати документов и изображений Pantum CTL-1100XK служит для создания быстросохнущих и устойчивых к смазыванию отпечатков. В комплекте представлен один оригинальный расходник в картонной коробке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Принт-картридж Pantum CTL-1100XK для CP1100/CP1100DW/CM1100DN/CM1100DW/ CM1100ADN/CM1100ADW 3k black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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