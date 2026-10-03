Блок фотобарабана Katun 48092 для Canon iR C2380/C2880/C3080/C3380/C3580 Yellow
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Характеристики
Описание товара Блок фотобарабана Katun 48092 для Canon iR C2380/C2880/C3080/C3380/C3580 Yellow
Картридж для лазерных принтеров Katun (Желтый) представляет собой идеальное решение для тех, кто ценит надежность и качество печати. Этот картридж обладает стандартной емкостью, что обеспечивает оптимальный баланс между производительностью и экономичностью. Цветной картридж в ярком желтом оттенке гарантирует насыщенные и четкие отпечатки, идеально подходящие для создания профессиональных документов и оформления презентаций. Продукция бренда Katun известна своим высоким качеством и долговечностью. Использование этого картриджа способствует бесперебойной работе вашего принтера, минимизируя риск поломок и необходимости частого технического обслуживания. Katun специально разрабатывает свои картриджи для обеспечения стабильной и эффективной печати, что делает их идеальными как для офисного, так и для домашнего использования. Приобретая картридж Katun, вы вкладываете в стабильную работу вашего печатного устройства и качественные печатные материалы, которые оставят положительное впечатление у ваших клиентов и коллег.
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Теги товара: цветные картриджи для canon
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Теги товара: цветные картриджи для canon
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