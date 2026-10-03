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Блок фотобарабана Katun 48092 для Canon iR C2380/C2880/C3080/C3380/C3580 Yellow купить с доставкой в Москве
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Блок фотобарабана Katun 48092 для Canon iR C2380/C2880/C3080/C3380/C3580 Yellow

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Блок фотобарабана Katun 48092 для Canon iR C2380/C2880/C3080/C3380/C3580 Yellow
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картридж
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
iR C2380, C2880, C3080, C3380, C3580
Цвет
Yellow
Ресурс печати, копий
15000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%
7 250 руб.  9 630 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 393284
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Блок фотобарабана Katun 48092 для Canon iR C2380/C2880/C3080/C3380/C3580 Yellow
7 250 руб. -25%
9 630 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Katun
Тип товара
Картридж
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
iR C2380, C2880, C3080, C3380, C3580
Цвет
Yellow
Ресурс печати, копий
15000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х25х10
Вес, кг.
2

Описание товара Блок фотобарабана Katun 48092 для Canon iR C2380/C2880/C3080/C3380/C3580 Yellow

Картридж для лазерных принтеров Katun (Желтый) представляет собой идеальное решение для тех, кто ценит надежность и качество печати. Этот картридж обладает стандартной емкостью, что обеспечивает оптимальный баланс между производительностью и экономичностью. Цветной картридж в ярком желтом оттенке гарантирует насыщенные и четкие отпечатки, идеально подходящие для создания профессиональных документов и оформления презентаций. Продукция бренда Katun известна своим высоким качеством и долговечностью. Использование этого картриджа способствует бесперебойной работе вашего принтера, минимизируя риск поломок и необходимости частого технического обслуживания. Katun специально разрабатывает свои картриджи для обеспечения стабильной и эффективной печати, что делает их идеальными как для офисного, так и для домашнего использования. Приобретая картридж Katun, вы вкладываете в стабильную работу вашего печатного устройства и качественные печатные материалы, которые оставят положительное впечатление у ваших клиентов и коллег.

Отзывы о товаре Блок фотобарабана Katun 48092 для Canon iR C2380/C2880/C3080/C3380/C3580 Yellow




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Характеристики
Бренд
Katun
Тип товара
Картридж
Совместимость
для Canon
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
iR C2380, C2880, C3080, C3380, C3580
Цвет
Yellow
Ресурс печати, копий
15000
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж для лазерных принтеров Katun (Желтый) представляет собой идеальное решение для тех, кто ценит надежность и качество печати. Этот картридж обладает стандартной емкостью, что обеспечивает оптимальный баланс между производительностью и экономичностью. Цветной картридж в ярком желтом оттенке гарантирует насыщенные и четкие отпечатки, идеально подходящие для создания профессиональных документов и оформления презентаций. Продукция бренда Katun известна своим высоким качеством и долговечностью. Использование этого картриджа способствует бесперебойной работе вашего принтера, минимизируя риск поломок и необходимости частого технического обслуживания. Katun специально разрабатывает свои картриджи для обеспечения стабильной и эффективной печати, что делает их идеальными как для офисного, так и для домашнего использования. Приобретая картридж Katun, вы вкладываете в стабильную работу вашего печатного устройства и качественные печатные материалы, которые оставят положительное впечатление у ваших клиентов и коллег.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок фотобарабана Katun 48092 для Canon iR C2380/C2880/C3080/C3380/C3580 Yellow – стоимость товара 7250 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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