Принт-картридж Pantum CTL-1100XC для CP1100/CP1100DW/CM1100DN/CM1100DW/ CM1100ADN/CM1100ADW 2.3k cyan
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Принт-картридж Pantum CTL-1100XC для CP1100/CP1100DW/CM1100DN/CM1100DW/ CM1100ADN/CM1100ADW 2.3k cyan
Картридж лазерный Pantum CTL-1100XC совместим с лазерными МФУ для офисного использования моделей Pantum C1100 и Pantum CM1100. Если вам необходимо выполнять печать множества документов и изображений в цвете, этот оригинальный компонент станет оптимальным выбором. Изделие содержит запас голубого тонера-порошка, используемого при цветной печати. Его ресурс позволит выполнить печать как минимум 2300 страниц в высоком качестве и сэкономить средства на заправке печатающего устройства. Тонер-картридж для лазерной печати Pantum CTL-1100XC обеспечивает создание отпечатков с верной цветопередачей, малым временем высыхания, устойчивостью к смазыванию. Оригинальный расходник (1 ед. в комплекте) поставляется в картонной упаковке.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 340 руб.1585 руб. в СплитКартридж Canon C-EXV49BK (8524B002) туба для копира iR-ADV C33xx...
-
В наличииЦена 7 250 руб. 9 630 руб.1813 руб. в СплитБлок фотобарабана Katun 48091 для Canon iR C2380/C2880/C3080/C33...
-
В наличииЦена 7 250 руб. 9 630 руб.1813 руб. в СплитБлок фотобарабана Katun 48092 для Canon iR C2380/C2880/C3080/C33...
-
В наличииЦена 7 370 руб.1843 руб. в СплитКартридж Kyocera TK-895Y (1T02K0ANL0) для Kyocera FS-C8020/C8025...
-
В наличииЦена 7 430 руб.1858 руб. в СплитКартридж Canon C-EXV54M (1396C002) туба для копира C3025i, пурпу...
-
В наличииЦена 7 620 руб.1905 руб. в СплитКартридж HP Q6470A для HP CLJ 3600/CP3505/P2014, черный
-
В наличииЦена 7 910 руб.1978 руб. в СплитКартридж Xerox 006R01520 для Xerox WC7545/7556, голубой
-
В наличииЦена 8 160 руб.2040 руб. в СплитКартридж HP CE285A для HP LJ P1102/P1102w, черный
-
В наличииЦена 8 830 руб.2208 руб. в СплитКартридж Canon C-EXV49M (8526B002) туба для копира iR-ADV C33xx,...
-
В наличииЦена 8 830 руб.2208 руб. в СплитТонер-туба оригинальная Canon C-EXV49 Y (8527B002) для Canon Im...
-
В наличииЦена 9 460 руб.2365 руб. в СплитТонер Ricoh Aficio MP C2003SP/C2503SP/C2003ZSP/C2503ZSP желтый, ...
-
В наличииЦена 9 590 руб. 16 810 руб.2398 руб. в СплитКартридж HP CF412A для HP LJ Pro M452/M477, желтый
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon
Отзывы о товаре Принт-картридж Pantum CTL-1100XC для CP1100/CP1100DW/CM1100DN/CM1100DW/ CM1100ADN/CM1100ADW 2.3k cyan