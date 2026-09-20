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Телевизор Hisense 75" 75U8HQ черный купить с доставкой в Москве
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Телевизор Hisense 75" 75U8HQ черный

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Телевизор Hisense 75&quot; 75U8HQ черный - фото 1
Телевизор Hisense 75&quot; 75U8HQ черный - фото 2
Телевизор Hisense 75&quot; 75U8HQ черный - фото 3
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Телевизор Hisense 75&quot; 75U8HQ черный - фото 5
Телевизор Hisense 75&quot; 75U8HQ черный - фото 6
Телевизор Hisense 75&quot; 75U8HQ черный - фото 7
Телевизор Hisense 75&quot; 75U8HQ черный - фото 8
Телевизор Hisense 75&quot; 75U8HQ черный - фото 9
Телевизор Hisense 75&quot; 75U8HQ черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
  • Телевизор Hisense 75&quot; 75U8HQ черный - фото 1
  • Телевизор Hisense 75&quot; 75U8HQ черный - фото 2
  • Телевизор Hisense 75&quot; 75U8HQ черный - фото 3
  • Телевизор Hisense 75&quot; 75U8HQ черный - фото 4
  • Телевизор Hisense 75&quot; 75U8HQ черный - фото 5
  • Телевизор Hisense 75&quot; 75U8HQ черный - фото 6
  • Телевизор Hisense 75&quot; 75U8HQ черный - фото 7
  • Телевизор Hisense 75&quot; 75U8HQ черный - фото 8
  • Телевизор Hisense 75&quot; 75U8HQ черный - фото 9
  • Телевизор Hisense 75&quot; 75U8HQ черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
128 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 583794
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Аксессуары для Телевизор Hisense 75" 75U8HQ черный



Характеристики

Бренд
Hisense
Тип товара
Телевизоры
Размеры в упаковке, м
1.85х1.17х0.28
Вес, кг.
15

Описание товара Телевизор Hisense 75" 75U8HQ черный

LED-телевизоры Hisense обеспечивают великолепное, детализированное и реалистичное изображение с помощью передовых технологий управления светодиодной подсветкой и цветом, а также целого набора мощных алгоритмов обработки изображения, разработанных компанией Hisense. Технология ULED повышает качество изображения за счет реалистичных цветов, высокой контрастности, четкой и плавной передачи движений и отчетливой детализации. Телевизоры Hisense серии U8 обладают превосходными возможностями подключения, делая развлечения более разнообразными. Стандарт Wi-Fi 6 позволяет загружать контент с невероятной скоростью и транслировать его без «зависаний» в любом разрешении. С помощью решения HDMI2.1 eARC вы сможете наслаждаться превосходной гармонией изображения и звука, объединив телевизор Hisense с домашней стереосистемой.

Отзывы о товаре Телевизор Hisense 75" 75U8HQ черный




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Характеристики
Бренд
Hisense
Тип товара
Телевизоры
Описание
LED-телевизоры Hisense обеспечивают великолепное, детализированное и реалистичное изображение с помощью передовых технологий управления светодиодной подсветкой и цветом, а также целого набора мощных алгоритмов обработки изображения, разработанных компанией Hisense. Технология ULED повышает качество изображения за счет реалистичных цветов, высокой контрастности, четкой и плавной передачи движений и отчетливой детализации. Телевизоры Hisense серии U8 обладают превосходными возможностями подключения, делая развлечения более разнообразными. Стандарт Wi-Fi 6 позволяет загружать контент с невероятной скоростью и транслировать его без «зависаний» в любом разрешении. С помощью решения HDMI2.1 eARC вы сможете наслаждаться превосходной гармонией изображения и звука, объединив телевизор Hisense с домашней стереосистемой.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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