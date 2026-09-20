Телевизор Hisense 75" 75U8HQ черный
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Характеристики
Описание товара Телевизор Hisense 75" 75U8HQ черный
LED-телевизоры Hisense обеспечивают великолепное, детализированное и реалистичное изображение с помощью передовых технологий управления светодиодной подсветкой и цветом, а также целого набора мощных алгоритмов обработки изображения, разработанных компанией Hisense. Технология ULED повышает качество изображения за счет реалистичных цветов, высокой контрастности, четкой и плавной передачи движений и отчетливой детализации. Телевизоры Hisense серии U8 обладают превосходными возможностями подключения, делая развлечения более разнообразными. Стандарт Wi-Fi 6 позволяет загружать контент с невероятной скоростью и транслировать его без «зависаний» в любом разрешении. С помощью решения HDMI2.1 eARC вы сможете наслаждаться превосходной гармонией изображения и звука, объединив телевизор Hisense с домашней стереосистемой.
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