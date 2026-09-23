Телевизор Samsung QE85QN70FAUXRU Series 7 85" QLED 4K Ultra HD черный
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Характеристики
Описание товара Телевизор Samsung QE85QN70FAUXRU Series 7 85" QLED 4K Ultra HD черный
? Телевизор оснащён мощным процессором NQ4 AI второго поколения, который обрабатывает как изображение, так и звук с помощью 20 нейронных сетей. Он автоматически превращает любой HD-контент в четкое 4K-изображение, сохраняя детализацию и плавность движений, будь то потоковое видео, спортивные трансляции или игровые сессии. ? Используется технология Quantum Matrix Slim c мини-светодиодами, обеспечивающая точный контроль над локальной подсветкой. Это позволяет добиться высокой яркости, глубокого контраста и динамической цветовой передачи благодаря Neo Quantum HDR и HDR10 +-адоптации для каждой сцены. ? Цветопередача усиливается с помощью технологии Color Booster Pro, оценивающей сцену с помощью ИИ и усиливающей насыщенность. Для повышения реалистичности применяется Real Depth Enhancer, создающий отчётливое разделение объектов по глубине. Телевизор поддерживает сертификацию PANTONE, отображая свыше 2140 оттенков и натуральные цвета кожи. ? С частотой обновления до 144 Гц (Motion Xcelerator 144 Hz), поддержкой VRR и FreeSync Premium, телевизор обеспечивает плавное и отзывчивое игровое изображение без разрывов. Автоматический игровой режим на базе ИИ сам определяет жанр игры и подстраивает настройки. Также предусмотрены удобные игровые панели для оперативной настройки кадров, задержки и даже ультраширокого отображения. ? Акустика включает функции Object Tracking Sound Lite (имитирует объёмный звук сверху), Q?Symphony для синхронного звучания ТВ-динамиков и звуковой панели, а также Active Voice Amplifier Pro, позволяющую чётко слышать диалоги даже при фоновом шуме.
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