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Телевизор Samsung QE85QN70FAUXRU Series 7 85" QLED 4K Ultra HD черный купить с доставкой в Москве
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Телевизор Samsung QE85QN70FAUXRU Series 7 85" QLED 4K Ultra HD черный

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Телевизор Samsung QE85QN70FAUXRU Series 7 85&quot; QLED 4K Ultra HD черный - фото 1
Телевизор Samsung QE85QN70FAUXRU Series 7 85&quot; QLED 4K Ultra HD черный - фото 2
Телевизор Samsung QE85QN70FAUXRU Series 7 85&quot; QLED 4K Ultra HD черный - фото 3
Телевизор Samsung QE85QN70FAUXRU Series 7 85&quot; QLED 4K Ultra HD черный - фото 4
Телевизор Samsung QE85QN70FAUXRU Series 7 85&quot; QLED 4K Ultra HD черный - фото 5
Телевизор Samsung QE85QN70FAUXRU Series 7 85&quot; QLED 4K Ultra HD черный - фото 6
Телевизор Samsung QE85QN70FAUXRU Series 7 85&quot; QLED 4K Ultra HD черный - фото 7
Телевизор Samsung QE85QN70FAUXRU Series 7 85&quot; QLED 4K Ultra HD черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
85
Технология экрана
Neo QLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Samsung QE85QN70FAUXRU Series 7 85&quot; QLED 4K Ultra HD черный - фото 1
  • Телевизор Samsung QE85QN70FAUXRU Series 7 85&quot; QLED 4K Ultra HD черный - фото 2
  • Телевизор Samsung QE85QN70FAUXRU Series 7 85&quot; QLED 4K Ultra HD черный - фото 3
  • Телевизор Samsung QE85QN70FAUXRU Series 7 85&quot; QLED 4K Ultra HD черный - фото 4
  • Телевизор Samsung QE85QN70FAUXRU Series 7 85&quot; QLED 4K Ultra HD черный - фото 5
  • Телевизор Samsung QE85QN70FAUXRU Series 7 85&quot; QLED 4K Ultra HD черный - фото 6
  • Телевизор Samsung QE85QN70FAUXRU Series 7 85&quot; QLED 4K Ultra HD черный - фото 7
  • Телевизор Samsung QE85QN70FAUXRU Series 7 85&quot; QLED 4K Ultra HD черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
177 400 руб. 
Начислим 2839 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736612
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Телевизор Samsung QE85QN70FAUXRU Series 7 85" QLED 4K Ultra HD черный
177 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
документация, пульт ДУ, сетевой кабель
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
85
Диагональ экрана, см
216
Технология экрана
Neo QLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
600x400
Энергопотребление при работе, Вт
320
Страна производитель
Египет
Размеры в упаковке, м
2.1х1.2х0.2
Вес, кг.
53.9

Описание товара Телевизор Samsung QE85QN70FAUXRU Series 7 85" QLED 4K Ultra HD черный

? Телевизор оснащён мощным процессором NQ4 AI второго поколения, который обрабатывает как изображение, так и звук с помощью 20 нейронных сетей. Он автоматически превращает любой HD-контент в четкое 4K-изображение, сохраняя детализацию и плавность движений, будь то потоковое видео, спортивные трансляции или игровые сессии. ? Используется технология Quantum Matrix Slim c мини-светодиодами, обеспечивающая точный контроль над локальной подсветкой. Это позволяет добиться высокой яркости, глубокого контраста и динамической цветовой передачи благодаря Neo Quantum HDR и HDR10 +-адоптации для каждой сцены. ? Цветопередача усиливается с помощью технологии Color Booster Pro, оценивающей сцену с помощью ИИ и усиливающей насыщенность. Для повышения реалистичности применяется Real Depth Enhancer, создающий отчётливое разделение объектов по глубине. Телевизор поддерживает сертификацию PANTONE, отображая свыше 2140 оттенков и натуральные цвета кожи. ? С частотой обновления до 144 Гц (Motion Xcelerator 144 Hz), поддержкой VRR и FreeSync Premium, телевизор обеспечивает плавное и отзывчивое игровое изображение без разрывов. Автоматический игровой режим на базе ИИ сам определяет жанр игры и подстраивает настройки. Также предусмотрены удобные игровые панели для оперативной настройки кадров, задержки и даже ультраширокого отображения. ? Акустика включает функции Object Tracking Sound Lite (имитирует объёмный звук сверху), Q?Symphony для синхронного звучания ТВ-динамиков и звуковой панели, а также Active Voice Amplifier Pro, позволяющую чётко слышать диалоги даже при фоновом шуме.

Отзывы о товаре Телевизор Samsung QE85QN70FAUXRU Series 7 85" QLED 4K Ultra HD черный




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
документация, пульт ДУ, сетевой кабель
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
85
Диагональ экрана, см
216
Технология экрана
Neo QLED
Частота обновления, Гц
120
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
600x400
Энергопотребление при работе, Вт
320
Страна производитель
Египет
Описание
? Телевизор оснащён мощным процессором NQ4 AI второго поколения, который обрабатывает как изображение, так и звук с помощью 20 нейронных сетей. Он автоматически превращает любой HD-контент в четкое 4K-изображение, сохраняя детализацию и плавность движений, будь то потоковое видео, спортивные трансляции или игровые сессии. ? Используется технология Quantum Matrix Slim c мини-светодиодами, обеспечивающая точный контроль над локальной подсветкой. Это позволяет добиться высокой яркости, глубокого контраста и динамической цветовой передачи благодаря Neo Quantum HDR и HDR10 +-адоптации для каждой сцены. ? Цветопередача усиливается с помощью технологии Color Booster Pro, оценивающей сцену с помощью ИИ и усиливающей насыщенность. Для повышения реалистичности применяется Real Depth Enhancer, создающий отчётливое разделение объектов по глубине. Телевизор поддерживает сертификацию PANTONE, отображая свыше 2140 оттенков и натуральные цвета кожи. ? С частотой обновления до 144 Гц (Motion Xcelerator 144 Hz), поддержкой VRR и FreeSync Premium, телевизор обеспечивает плавное и отзывчивое игровое изображение без разрывов. Автоматический игровой режим на базе ИИ сам определяет жанр игры и подстраивает настройки. Также предусмотрены удобные игровые панели для оперативной настройки кадров, задержки и даже ультраширокого отображения. ? Акустика включает функции Object Tracking Sound Lite (имитирует объёмный звук сверху), Q?Symphony для синхронного звучания ТВ-динамиков и звуковой панели, а также Active Voice Amplifier Pro, позволяющую чётко слышать диалоги даже при фоновом шуме.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Телевизор Samsung QE85QN70FAUXRU Series 7 85" QLED 4K Ultra HD черный - по цене 177400 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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