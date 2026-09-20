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Индукционная варочная панель Weissgauff HI 643 BY черная купить с доставкой в Москве
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Индукционная варочная панель Weissgauff HI 643 BY черная

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Индукционная варочная панель Weissgauff HI 643 BY черная - фото 1
Индукционная варочная панель Weissgauff HI 643 BY черная - фото 2
Индукционная варочная панель Weissgauff HI 643 BY черная - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Индукционная варочная поверхность
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7200
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
  • Индукционная варочная панель Weissgauff HI 643 BY черная - фото 1
  • Индукционная варочная панель Weissgauff HI 643 BY черная - фото 2
  • Индукционная варочная панель Weissgauff HI 643 BY черная - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 583779
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Характеристики

Бренд
Weissgauff
Тип товара
Индукционная варочная поверхность
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7200
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Размер ниши для встраивания
560 х 490 мм
Габаритные размеры (ШхВхГ)
59 х 52 х 5.50 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х57х12
Вес, кг.
11

Описание товара Индукционная варочная панель Weissgauff HI 643 BY черная

Варочные панели Weissgauff являются идеальным выбором для тех, кто ценит современный дизайн и передовые технологии на своей кухне. Эта индукционная варочная панель оснащена четырьмя мощными конфорками общей мощностью 7200 Вт, что позволяет быстро и эффективно готовить ваши любимые блюда. Поверхность панели выполнена из высококачественной стеклокерамики, придающей ей стильный внешний вид и обеспечивающей легкость в уходе. Сенсорное управление позволяет с легкостью регулировать функции и температуру, что делает процесс приготовления еще более удобным. Безопасность использования гарантирована благодаря наличию автоотключения, блокировки панели и индикатора остаточного тепла. Такие функции, как таймер конфорок, позволят вам точно рассчитать время приготовления, не беспокоясь о том, что блюдо останется без внимания. Варочные панели Weissgauff — это сочетание надежности, функциональности и элегантного дизайна, которые помогут вам наслаждаться кулинарным творчеством каждый день.



Теги товара: сенсорные

Отзывы о товаре Индукционная варочная панель Weissgauff HI 643 BY черная




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Характеристики
Бренд
Weissgauff
Тип товара
Индукционная варочная поверхность
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7200
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
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Размер ниши для встраивания
560 х 490 мм
Габаритные размеры (ШхВхГ)
59 х 52 х 5.50 см
Страна производитель
Китай
Описание
Варочные панели Weissgauff являются идеальным выбором для тех, кто ценит современный дизайн и передовые технологии на своей кухне. Эта индукционная варочная панель оснащена четырьмя мощными конфорками общей мощностью 7200 Вт, что позволяет быстро и эффективно готовить ваши любимые блюда. Поверхность панели выполнена из высококачественной стеклокерамики, придающей ей стильный внешний вид и обеспечивающей легкость в уходе. Сенсорное управление позволяет с легкостью регулировать функции и температуру, что делает процесс приготовления еще более удобным. Безопасность использования гарантирована благодаря наличию автоотключения, блокировки панели и индикатора остаточного тепла. Такие функции, как таймер конфорок, позволят вам точно рассчитать время приготовления, не беспокоясь о том, что блюдо останется без внимания. Варочные панели Weissgauff — это сочетание надежности, функциональности и элегантного дизайна, которые помогут вам наслаждаться кулинарным творчеством каждый день.


Теги товара: сенсорные
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