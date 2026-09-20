Индукционная варочная панель Weissgauff HI 643 BY черная
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Индукционная варочная панель Weissgauff HI 643 BY черная
Варочные панели Weissgauff являются идеальным выбором для тех, кто ценит современный дизайн и передовые технологии на своей кухне. Эта индукционная варочная панель оснащена четырьмя мощными конфорками общей мощностью 7200 Вт, что позволяет быстро и эффективно готовить ваши любимые блюда. Поверхность панели выполнена из высококачественной стеклокерамики, придающей ей стильный внешний вид и обеспечивающей легкость в уходе. Сенсорное управление позволяет с легкостью регулировать функции и температуру, что делает процесс приготовления еще более удобным. Безопасность использования гарантирована благодаря наличию автоотключения, блокировки панели и индикатора остаточного тепла. Такие функции, как таймер конфорок, позволят вам точно рассчитать время приготовления, не беспокоясь о том, что блюдо останется без внимания. Варочные панели Weissgauff — это сочетание надежности, функциональности и элегантного дизайна, которые помогут вам наслаждаться кулинарным творчеством каждый день.
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, белые
Теги товара: сенсорные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 12 050 руб. 21 150 руб.3013 руб. в СплитГазовая варочная панель Midea MG3270TGW
-
В наличииЦена 16 760 руб.4190 руб. в СплитЭлектрическая варочная панель Korting HK 60003 B
-
В наличииЦена 19 710 руб.4928 руб. в СплитГазовая варочная панель Korting HGG 6420 CN
-
В наличииЦена 25 100 руб.6275 руб. в СплитГазовая варочная панель Korting HG 665 CTX
-
В наличииЦена 26 730 руб.6683 руб. в СплитГазовая варочная панель Korting HG 674 CTRN
-
В наличииЦена 29 310 руб.7328 руб. в СплитИндукционная варочная панель Korting HI 43053 B, 45 см
-
В наличииЦена 30 790 руб.7698 руб. в СплитГазовая варочная панель Korting HGG 6911 CTRB
-
В наличииЦена 45 780 руб.11445 руб. в СплитИндукционная варочная панель Korting HI 64560 BCG
-
В наличииЦена 87 050 руб.21763 руб. в СплитИндукционная варочная панель Korting HIB 95750 BW SMART, 90 см
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, белые
Теги товара: сенсорные
Отзывы о товаре Индукционная варочная панель Weissgauff HI 643 BY черная