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Характеристики
Тип товара
Индукционная варочная поверхность
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 583776
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Описание товара Индукционная варочная панель Weissgauff HI 640 WSC белая
Индукционная варочная поверхность Weissgauff HI 640 WSC – стильный белый прибор со стеклокерамической поверхностью и 4-мя конфорками. Рабочая зона долгое время сохраняет привлекательность и легко очищается от загрязнений. Комфортной эксплуатации способствует наличие таймера и индикатора, показывающего остаточное тепло. Прибор Weissgauff HI 640 WSC оснащен 9-ю уровнями мощности, регулируемыми путем изменения частоты магнитного поля. Индукционные конфорки способны распознавать наличие посуды. Оборудование дополнено системой защитного отключения и блокировкой рабочей поверхности. Данная модель весит 10 кг и обладает размерами 59x52 см.
Индукционная варочная поверхность Weissgauff HI 640 WSC – стильный белый прибор со стеклокерамической поверхностью и 4-мя конфорками. Рабочая зона долгое время сохраняет привлекательность и легко очищается от загрязнений. Комфортной эксплуатации способствует наличие таймера и индикатора, показывающего остаточное тепло. Прибор Weissgauff HI 640 WSC оснащен 9-ю уровнями мощности, регулируемыми путем изменения частоты магнитного поля. Индукционные конфорки способны распознавать наличие посуды. Оборудование дополнено системой защитного отключения и блокировкой рабочей поверхности. Данная модель весит 10 кг и обладает размерами 59x52 см.
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