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Индукционная варочная панель Weissgauff HI 640 WSC белая купить с доставкой в Москве
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Индукционная варочная панель Weissgauff HI 640 WSC белая

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Индукционная варочная поверхность Weissgauff HI 640 WSC белый - фото 1
Индукционная варочная поверхность Weissgauff HI 640 WSC белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Индукционная варочная поверхность
  • Индукционная варочная поверхность Weissgauff HI 640 WSC белый - фото 1
  • Индукционная варочная поверхность Weissgauff HI 640 WSC белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 583776
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Характеристики

Бренд
Weissgauff
Тип товара
Индукционная варочная поверхность
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
65х57х12
Вес, кг.
11.2

Описание товара Индукционная варочная панель Weissgauff HI 640 WSC белая

Индукционная варочная поверхность Weissgauff HI 640 WSC – стильный белый прибор со стеклокерамической поверхностью и 4-мя конфорками. Рабочая зона долгое время сохраняет привлекательность и легко очищается от загрязнений. Комфортной эксплуатации способствует наличие таймера и индикатора, показывающего остаточное тепло. Прибор Weissgauff HI 640 WSC оснащен 9-ю уровнями мощности, регулируемыми путем изменения частоты магнитного поля. Индукционные конфорки способны распознавать наличие посуды. Оборудование дополнено системой защитного отключения и блокировкой рабочей поверхности. Данная модель весит 10 кг и обладает размерами 59x52 см.

Отзывы о товаре Индукционная варочная панель Weissgauff HI 640 WSC белая




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Характеристики
Бренд
Weissgauff
Тип товара
Индукционная варочная поверхность
Страна производитель
Китай
Описание
Индукционная варочная поверхность Weissgauff HI 640 WSC – стильный белый прибор со стеклокерамической поверхностью и 4-мя конфорками. Рабочая зона долгое время сохраняет привлекательность и легко очищается от загрязнений. Комфортной эксплуатации способствует наличие таймера и индикатора, показывающего остаточное тепло. Прибор Weissgauff HI 640 WSC оснащен 9-ю уровнями мощности, регулируемыми путем изменения частоты магнитного поля. Индукционные конфорки способны распознавать наличие посуды. Оборудование дополнено системой защитного отключения и блокировкой рабочей поверхности. Данная модель весит 10 кг и обладает размерами 59x52 см.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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