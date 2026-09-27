Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
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Характеристики
Тип товара
Варочная панель
Материал поверхности
закаленное стекло
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
8000
Тип управления
поворотное
Автоотключение
да
Блокировка панели
нет
Индикатор тепла
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 450 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 595676
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Описание товара Газовая варочная панель Electrolux KGG6426K черная
Газовая варочная поверхность Electrolux KGG6426K выполнена из высококачественного закалённого стекла чёрного цвета, которое отличается прочностью и устойчивостью к механическим воздействиям. Современный дизайн поверхности гармонично впишется в любой кухонный интерьер.
Мощность и функциональность
Четыре газовые конфорки различной мощности обеспечивают широкие возможности для приготовления блюд. Общая мощность поверхности составляет 8000 Вт, что позволяет эффективно использовать посуду разных размеров. Удобное расположение конфорок позволяет готовить несколько блюд одновременно.
Безопасность эксплуатации
Система газ-контроль автоматически отключает подачу газа при случайном затухании пламени, обеспечивая максимальную безопасность использования. Встроенный электроподжиг в ручках управления делает процесс включения конфорок максимально удобным и безопасным.
Надёжная конструкция
Чугунные решётки отличаются высокой прочностью и долговечностью, обеспечивая надёжную фиксацию посуды любой формы и размера. Они легко снимаются для очистки и сохраняют свои свойства даже при интенсивной эксплуатации.
Удобство установки
Независимая установка позволяет разместить варочную поверхность в любом удобном месте кухни. Компактные размеры (59?52 см) делают её подходящей для кухонь различной площади. Высота поверхности составляет всего 4 см, что обеспечивает удобство использования.
Интуитивное управление
Механические поворотные ручки управления расположены спереди, что делает использование поверхности максимально удобным. Девять уровней мощности позволяют точно настроить интенсивность нагрева для приготовления любых блюд, от быстрого завтрака до сложного ужина.
Газовая варочная поверхность Electrolux KGG6426K выполнена из высококачественного закалённого стекла чёрного цвета, которое отличается прочностью и устойчивостью к механическим воздействиям. Современный дизайн поверхности гармонично впишется в любой кухонный интерьер.
Мощность и функциональность
Четыре газовые конфорки различной мощности обеспечивают широкие возможности для приготовления блюд. Общая мощность поверхности составляет 8000 Вт, что позволяет эффективно использовать посуду разных размеров. Удобное расположение конфорок позволяет готовить несколько блюд одновременно.
Безопасность эксплуатации
Система газ-контроль автоматически отключает подачу газа при случайном затухании пламени, обеспечивая максимальную безопасность использования. Встроенный электроподжиг в ручках управления делает процесс включения конфорок максимально удобным и безопасным.
Надёжная конструкция
Чугунные решётки отличаются высокой прочностью и долговечностью, обеспечивая надёжную фиксацию посуды любой формы и размера. Они легко снимаются для очистки и сохраняют свои свойства даже при интенсивной эксплуатации.
Удобство установки
Независимая установка позволяет разместить варочную поверхность в любом удобном месте кухни. Компактные размеры (59?52 см) делают её подходящей для кухонь различной площади. Высота поверхности составляет всего 4 см, что обеспечивает удобство использования.
Интуитивное управление
Механические поворотные ручки управления расположены спереди, что делает использование поверхности максимально удобным. Девять уровней мощности позволяют точно настроить интенсивность нагрева для приготовления любых блюд, от быстрого завтрака до сложного ужина.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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