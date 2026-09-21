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Газовая варочная панель Korting HG 661 CTSI купить с доставкой в Москве
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Газовая варочная панель Korting HG 661 CTSI

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Встраиваемая газовая варочная панель Korting HG 661 CTSI - фото 1
Встраиваемая газовая варочная панель Korting HG 661 CTSI - фото 2
Встраиваемая газовая варочная панель Korting HG 661 CTSI - фото 3
Встраиваемая газовая варочная панель Korting HG 661 CTSI - фото 4
Встраиваемая газовая варочная панель Korting HG 661 CTSI - фото 5
Встраиваемая газовая варочная панель Korting HG 661 CTSI - фото 6
Встраиваемая газовая варочная панель Korting HG 661 CTSI - фото 7
Встраиваемая газовая варочная панель Korting HG 661 CTSI - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газовая варочная поверхность
  • Встраиваемая газовая варочная панель Korting HG 661 CTSI - фото 1
  • Встраиваемая газовая варочная панель Korting HG 661 CTSI - фото 2
  • Встраиваемая газовая варочная панель Korting HG 661 CTSI - фото 3
  • Встраиваемая газовая варочная панель Korting HG 661 CTSI - фото 4
  • Встраиваемая газовая варочная панель Korting HG 661 CTSI - фото 5
  • Встраиваемая газовая варочная панель Korting HG 661 CTSI - фото 6
  • Встраиваемая газовая варочная панель Korting HG 661 CTSI - фото 7
  • Встраиваемая газовая варочная панель Korting HG 661 CTSI - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691960
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Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Размеры в упаковке, см
67х58х18
Вес, кг.
12.75

Описание товара Газовая варочная панель Korting HG 661 CTSI

Газовая варочная поверхность Korting HG 661 привлекает внимание бежевой панелью из эмалированной стали с контрастными бронзовыми переключателями. Предусматривается наличие четырех конфорок с прочными чугунными решетками. Конструкция дополнена совмещенной подставкой и одной конфоркой, выполненной в виде тройной короны. Прибор Korting HG 661 дополнен эффективной технологией газ-контроля, способствующей комфортной и безопасной работе. Для управления используются интуитивно понятные поворотные рычаги со встроенной функцией электроподжига. Плита может работать на природном или сжиженном газе. Устройство поставляется вместе с кабелем и вилкой, набором запасных форсунок.

Отзывы о товаре Газовая варочная панель Korting HG 661 CTSI




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Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Газовая варочная поверхность
Описание
Газовая варочная поверхность Korting HG 661 привлекает внимание бежевой панелью из эмалированной стали с контрастными бронзовыми переключателями. Предусматривается наличие четырех конфорок с прочными чугунными решетками. Конструкция дополнена совмещенной подставкой и одной конфоркой, выполненной в виде тройной короны. Прибор Korting HG 661 дополнен эффективной технологией газ-контроля, способствующей комфортной и безопасной работе. Для управления используются интуитивно понятные поворотные рычаги со встроенной функцией электроподжига. Плита может работать на природном или сжиженном газе. Устройство поставляется вместе с кабелем и вилкой, набором запасных форсунок.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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