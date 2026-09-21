Газовая варочная панель Korting HG 661 CTGN
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Газовая варочная панель Korting HG 661 CTGN
Газовая варочная поверхность Korting HG 661 привлекает внимание бежевой панелью из эмалированной стали с контрастными бронзовыми переключателями. Предусматривается наличие четырех конфорок с прочными чугунными решетками. Конструкция дополнена совмещенной подставкой и одной конфоркой, выполненной в виде тройной короны. Прибор Korting HG 661 дополнен эффективной технологией газ-контроля, способствующей комфортной и безопасной работе. Для управления используются интуитивно понятные поворотные рычаги со встроенной функцией электроподжига. Плита может работать на природном или сжиженном газе. Устройство поставляется вместе с кабелем и вилкой, набором запасных форсунок.
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