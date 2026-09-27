Газовая варочная панель Electrolux KGG6456K черная
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Характеристики
Описание товара Газовая варочная панель Electrolux KGG6456K черная
Выбор газовой варочной панели чаще всего обусловлен тем, что в частный дом или квартиру проведен именно газ в качестве обогрева. Работать с этой моделью довольно просто, так как мощность нагрева видна невооруженным взглядом — по силе огня в горелке. Количество конфорок в этой модели: 4. Зоны нагрева в модели Electrolux стандартные, нет дополнительных особенностей. Цвет — черный. Благодаря отсутствию рамки она отлично впишется в интерьер и не займет лишнее место на столешнице, которое можно использовать для работы. Материал самой поверхности: закаленное стекло. Управление этой моделью механическое. Для переключения уровней нагрева, выбора функций используются следующие переключатели: поворотные. Простая система контроля за прибором делают его более универсальным, ведь разобраться сможет кто угодно. Многие скептически смотрят на газовые панели, так как считают, что они менее безопасны, чем электрические. Однако современные производители тщательно продумывают систему защиты. Благодаря специальным датчику и клапану при случайном угасании огня газ мгновенно блокируется и перестает поступать — утечка предотвращена. Функция электроподжига избавляет вас от опасности обжечься, слишком близко протянув руку к конфорке. встраиваемые электрические приборы не комплектуются вилкой для подключения к электрической сети
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