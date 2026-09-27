Индукционная варочная панель Bosch PXE801DC1E черная
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Характеристики
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7400
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
74 530 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 595630
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7400
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Размер ниши для встраивания
78x50 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
792 x 56 x 512 мм
Страна производитель
Испания
Размеры в упаковке, см
66х42х10
Вес, кг.
14
Описание товара Индукционная варочная панель Bosch PXE801DC1E черная
Варочная панель Bosch PXE801DC1E оснащена функцией PowerBoost при ее активации вся мощь переходить на 1 зону нагрева, это удобно, если вам надо вскипятить воду за считанные минуты. Restart сохранит ваши настройки, после непредвиденного отключения устройства. FlexInduction позволяет объединить 2 зоны нагрева в одну, удобно для приготовления на разных по типу размером посуды. Ключевые особенности: PowerBoost Restart FlexInduction
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Теги товара: сенсорные
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Бренд
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7400
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
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Размер ниши для встраивания
78x50 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
792 x 56 x 512 мм
Страна производитель
Испания
Варочная панель Bosch PXE801DC1E оснащена функцией PowerBoost при ее активации вся мощь переходить на 1 зону нагрева, это удобно, если вам надо вскипятить воду за считанные минуты. Restart сохранит ваши настройки, после непредвиденного отключения устройства. FlexInduction позволяет объединить 2 зоны нагрева в одну, удобно для приготовления на разных по типу размером посуды. Ключевые особенности: PowerBoost Restart FlexInduction
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, белые
Теги товара: сенсорные
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, белые
Теги товара: сенсорные
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