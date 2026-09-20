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Индукционная варочная панель Beko HII64400MT черная купить с доставкой в Москве
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Индукционная варочная панель Beko HII64400MT черная

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Индукционная варочная панель Beko HII64400MT черная - фото 1
Индукционная варочная панель Beko HII64400MT черная - фото 2
Индукционная варочная панель Beko HII64400MT черная - фото 3
Индукционная варочная панель Beko HII64400MT черная - фото 4
Индукционная варочная панель Beko HII64400MT черная - фото 5
Индукционная варочная панель Beko HII64400MT черная - фото 6
Индукционная варочная панель Beko HII64400MT черная - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7200
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
  • Индукционная варочная панель Beko HII64400MT черная - фото 1
  • Индукционная варочная панель Beko HII64400MT черная - фото 2
  • Индукционная варочная панель Beko HII64400MT черная - фото 3
  • Индукционная варочная панель Beko HII64400MT черная - фото 4
  • Индукционная варочная панель Beko HII64400MT черная - фото 5
  • Индукционная варочная панель Beko HII64400MT черная - фото 6
  • Индукционная варочная панель Beko HII64400MT черная - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 583708
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Характеристики

Бренд
Beko
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7200
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
Размер ниши для встраивания
56х49 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
5,2х58х51 см
Страна производитель
Турция
Размеры в упаковке, см
68х60х15
Вес, кг.
13.3

Описание товара Индукционная варочная панель Beko HII64400MT черная

Встраиваемая варочная панель с индукционной технологией нагрева, 4 конфорками и сенсорным управлением. Плита оснащена технологией автоматического определения посуды и прекращает нагрев, если вы снимаете сковороду или кастрюлю. Система контроля перелива автоматически отключает подачу электроэнергии при переливе жидкости на панель управления плитой. Функция Booster разогревает конфорки на максимальной мощности для быстрого начала приготовления. Стеклянная поверхность индукционной плиты выдерживает резкие перепады температуры, и ее легко чистить после каждого использования. Варочная панель Beko оснащена набором функций для обеспечения вашей безопасности: защита от перелива автоматически отключает нагрев при попадании воды на сенсорную панель управления, индикатор остаточного тепла показывает, какие конфорки еще не остыли, блокировка от случайного нажатия предотвращает случайное включение панели вашими детьми. Быстрый нагрев. Главные достоинства индукционной панели – в высокой скорости нагрева посуды вместе с блюдом и безопасность использования. Индукционная варочная панель нагревает только посуду, а пространство вокруг нее остается прохладным. При этом конфорки нельзя включить, если на них не стоит посуда.



Теги товара: сенсорные

Отзывы о товаре Индукционная варочная панель Beko HII64400MT черная




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Характеристики
Бренд
Beko
Тип товара
Варочная панель
Тип панели
индукционная
Материал поверхности
стеклокерамика
Общее количество конфорок
4
Цвет
черный
Мощность
7200
Тип управления
сенсорное
Автоотключение
да
Блокировка панели
да
Индикатор тепла
Да
Таймер конфорок
да
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Размер ниши для встраивания
56х49 см
Габаритные размеры (ШхВхГ)
5,2х58х51 см
Страна производитель
Турция
Описание
Встраиваемая варочная панель с индукционной технологией нагрева, 4 конфорками и сенсорным управлением. Плита оснащена технологией автоматического определения посуды и прекращает нагрев, если вы снимаете сковороду или кастрюлю. Система контроля перелива автоматически отключает подачу электроэнергии при переливе жидкости на панель управления плитой. Функция Booster разогревает конфорки на максимальной мощности для быстрого начала приготовления. Стеклянная поверхность индукционной плиты выдерживает резкие перепады температуры, и ее легко чистить после каждого использования. Варочная панель Beko оснащена набором функций для обеспечения вашей безопасности: защита от перелива автоматически отключает нагрев при попадании воды на сенсорную панель управления, индикатор остаточного тепла показывает, какие конфорки еще не остыли, блокировка от случайного нажатия предотвращает случайное включение панели вашими детьми. Быстрый нагрев. Главные достоинства индукционной панели – в высокой скорости нагрева посуды вместе с блюдом и безопасность использования. Индукционная варочная панель нагревает только посуду, а пространство вокруг нее остается прохладным. При этом конфорки нельзя включить, если на них не стоит посуда.


Теги товара: сенсорные
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