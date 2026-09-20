Индукционная варочная панель Beko HII64400MT черная
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Индукционная варочная панель Beko HII64400MT черная
Встраиваемая варочная панель с индукционной технологией нагрева, 4 конфорками и сенсорным управлением. Плита оснащена технологией автоматического определения посуды и прекращает нагрев, если вы снимаете сковороду или кастрюлю. Система контроля перелива автоматически отключает подачу электроэнергии при переливе жидкости на панель управления плитой. Функция Booster разогревает конфорки на максимальной мощности для быстрого начала приготовления. Стеклянная поверхность индукционной плиты выдерживает резкие перепады температуры, и ее легко чистить после каждого использования. Варочная панель Beko оснащена набором функций для обеспечения вашей безопасности: защита от перелива автоматически отключает нагрев при попадании воды на сенсорную панель управления, индикатор остаточного тепла показывает, какие конфорки еще не остыли, блокировка от случайного нажатия предотвращает случайное включение панели вашими детьми. Быстрый нагрев. Главные достоинства индукционной панели – в высокой скорости нагрева посуды вместе с блюдом и безопасность использования. Индукционная варочная панель нагревает только посуду, а пространство вокруг нее остается прохладным. При этом конфорки нельзя включить, если на них не стоит посуда.
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Теги товара: сенсорные
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Теги товара: сенсорные
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