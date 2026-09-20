Top.Mail.Ru
Пылесборники Karcher 2.863-314.0 универсальные (4пылесбор.) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Пылесборники Karcher 2.863-314.0 универсальные (4пылесбор.)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Пылесборники Karcher 2.863-314.0 универсальные (4пылесбор.) - фото 1
Пылесборники Karcher 2.863-314.0 универсальные (4пылесбор.) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесборник
Назначение
для напольного пылесоса
Совместимые модели
Karcher WD 2 Plus, WD 3, WD 3 Battery и KWD 1 – KWD 3, а также моющих пылесосов SE 4001, SE 4002
Комплектация
4 мешка-пылесборника
  • Пылесборники Karcher 2.863-314.0 универсальные (4пылесбор.) - фото 1
  • Пылесборники Karcher 2.863-314.0 универсальные (4пылесбор.) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 583625
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Karcher
Тип товара
Пылесборник
Назначение
для напольного пылесоса
Совместимые модели
Karcher WD 2 Plus, WD 3, WD 3 Battery и KWD 1 – KWD 3, а также моющих пылесосов SE 4001, SE 4002
Тип пылесборника
Мешок-пылесборник
Комплектация
4 мешка-пылесборника
Прочее
4 шт. в комплекте
Размеры в упаковке, см
24х20х4
Вес, г.
158

Описание товара Пылесборники Karcher 2.863-314.0 универсальные (4пылесбор.)

Мешок-пылесборник Karcher KFI 357 предназначен для совместного использования с широким модельным рядом пылесосов сухой уборки и моющих пылесосов от производителя Karcher. Благодаря применению многослойного нетканного материала пылесборник отличается высокой эффективностью задержки пыли и мусора, при этом устойчив к повреждениям в результате воздействия твердых и острых предметов. В наборе Karcher KFI 357 поставляются 4 пылесборника. Прочная фиксация внутри пылесоса осуществляется с помощью пластикового клапана.

Отзывы о товаре Пылесборники Karcher 2.863-314.0 универсальные (4пылесбор.)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Karcher
Тип товара
Пылесборник
Назначение
для напольного пылесоса
Совместимые модели
Karcher WD 2 Plus, WD 3, WD 3 Battery и KWD 1 – KWD 3, а также моющих пылесосов SE 4001, SE 4002
Тип пылесборника
Мешок-пылесборник
Комплектация
4 мешка-пылесборника
Прочее
4 шт. в комплекте
Описание
Мешок-пылесборник Karcher KFI 357 предназначен для совместного использования с широким модельным рядом пылесосов сухой уборки и моющих пылесосов от производителя Karcher. Благодаря применению многослойного нетканного материала пылесборник отличается высокой эффективностью задержки пыли и мусора, при этом устойчив к повреждениям в результате воздействия твердых и острых предметов. В наборе Karcher KFI 357 поставляются 4 пылесборника. Прочная фиксация внутри пылесоса осуществляется с помощью пластикового клапана.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пылесборники Karcher 2.863-314.0 универсальные (4пылесбор.) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...