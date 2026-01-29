Чайник электрический Hyundai HYK-P4026
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Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 970 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 583609
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Комплектация
документация
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х22х18
Вес, кг.
1.22
Описание товара Чайник электрический Hyundai HYK-P4026
Стильный и удобный электрический чайник. Обладает всем необходимым функционалом, может использоваться как в домашних словиях, так и в офисах. Выполнен из качественных современных материалов.
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, без пластика внутри
Теги товара: с подсветкой, стеклянные с подсветкой
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Комплектация
документация
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.7
Страна производитель
Китай
Стильный и удобный электрический чайник. Обладает всем необходимым функционалом, может использоваться как в домашних словиях, так и в офисах. Выполнен из качественных современных материалов.
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, без пластика внутри
Теги товара: с подсветкой, стеклянные с подсветкой
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, без пластика внутри
Теги товара: с подсветкой, стеклянные с подсветкой
Достоинства:
Комментарий:
Тихий, красивый, черно серебристый, отлично и быстро кипятит,одним словом - чайник)
Достоинства:
Комментарий:
Чайник всё пережил , пережил более 15 падений с полки 1.5 метра!!! Очень рекомендую!!!
Достоинства:
Комментарий:
Отлично. Чайник работает. подсветка красивая. Уже в использовании полгода.
Достоинства:
Комментарий:
Запах пластика даже после двухкратного кипячения с лимонной кислотой. Не рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Купил его исключительно из-за неубиваемого механизма закрывания крышки. Цветное стекло скорее напрягает, чем радует - кажется, что вода в чайнике жёлтая (на фото видно). Полный чайник холодной воды закипает за 7 минут. Огорчил запах. Прокипятил, ещё раз прокипятил, как в инструкции. Прошла неделя эксплуатации - а запах пластика ещё не прошел. Лишь ослаб. Надеюсь, через месяц пройдёт. У меня был точно такой же чайник, но другой фирмы - запаха не было вообще. Брать или не брать - решайте сами.
Достоинства:
Комментарий:
долгий нагрев, не пахнет пластиком, почти бесшумная работа
Достоинства:
Комментарий:
Красивый, удобный чайник. Нагревает воду относительно тихо. Вначале лёгкий запах пластика присутствовал, но после нескольких раз кипечения - запах ушёл. К покупке рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Большой объём - очень удобно. Лёгкий, простой в использовании, подсветка есть, пластик прозрачный немного - видно сколько воды внутри.
Достоинства:
Комментарий:
чайник понравился, очень удобный носик . рекомендую покупать.
Достоинства:
Комментарий:
заказываю не первый раз. Качество всегда на высоте! Купили в подарок. Спасибо продавцу, Упакованные отлично! Всë целое. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Чайник красивый, покупали в подарок, очень понравился
Достоинства:
Комментарий:
Хороший чайник. Устроили гонки с прошлым чайником и закрытой кастрюлей - он победил
Достоинства:
Комментарий:
Хороший чайник за эту цену, проверим в деле. Большой объем
Достоинства:
Комментарий:
хороший чайник, пользуется всей семьёй около 2 месяцев, всё устраевает
Достоинства:
Комментарий:
нравится внешний вид, подсветка. для меня важно было, чтоб крышка открывалась с кнопки
Чайник электрический Hyundai HYK-P4026 - данный товар вы можете купить по цене 1970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Чайник электрический Hyundai HYK-P4026
Достоинства:
Комментарий:
Тихий, красивый, черно серебристый, отлично и быстро кипятит,одним словом - чайник)
Достоинства:
Комментарий:
Чайник всё пережил , пережил более 15 падений с полки 1.5 метра!!! Очень рекомендую!!!
Достоинства:
Комментарий:
Отлично. Чайник работает. подсветка красивая. Уже в использовании полгода.
Достоинства:
Комментарий:
Запах пластика даже после двухкратного кипячения с лимонной кислотой. Не рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Купил его исключительно из-за неубиваемого механизма закрывания крышки. Цветное стекло скорее напрягает, чем радует - кажется, что вода в чайнике жёлтая (на фото видно). Полный чайник холодной воды закипает за 7 минут. Огорчил запах. Прокипятил, ещё раз прокипятил, как в инструкции. Прошла неделя эксплуатации - а запах пластика ещё не прошел. Лишь ослаб. Надеюсь, через месяц пройдёт. У меня был точно такой же чайник, но другой фирмы - запаха не было вообще. Брать или не брать - решайте сами.
Достоинства:
Комментарий:
долгий нагрев, не пахнет пластиком, почти бесшумная работа
Достоинства:
Комментарий:
Красивый, удобный чайник. Нагревает воду относительно тихо. Вначале лёгкий запах пластика присутствовал, но после нескольких раз кипечения - запах ушёл. К покупке рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Большой объём - очень удобно. Лёгкий, простой в использовании, подсветка есть, пластик прозрачный немного - видно сколько воды внутри.
Достоинства:
Комментарий:
чайник понравился, очень удобный носик . рекомендую покупать.
Достоинства:
Комментарий:
заказываю не первый раз. Качество всегда на высоте! Купили в подарок. Спасибо продавцу, Упакованные отлично! Всë целое. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Чайник красивый, покупали в подарок, очень понравился
Достоинства:
Комментарий:
Хороший чайник. Устроили гонки с прошлым чайником и закрытой кастрюлей - он победил
Достоинства:
Комментарий:
Хороший чайник за эту цену, проверим в деле. Большой объем
Достоинства:
Комментарий:
хороший чайник, пользуется всей семьёй около 2 месяцев, всё устраевает
Достоинства:
Комментарий:
нравится внешний вид, подсветка. для меня важно было, чтоб крышка открывалась с кнопки