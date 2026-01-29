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Чайник электрический Hyundai HYK-P4026 купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Hyundai HYK-P4026

15 Отзывы
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Чайник электрический Hyundai HYK-P4026 - фото 1
Чайник электрический Hyundai HYK-P4026 - фото 2
Чайник электрический Hyundai HYK-P4026 - фото 3
Чайник электрический Hyundai HYK-P4026 - фото 4
Чайник электрический Hyundai HYK-P4026 - фото 5
Чайник электрический Hyundai HYK-P4026 - фото 6
Чайник электрический Hyundai HYK-P4026 - фото 7
Чайник электрический Hyundai HYK-P4026 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.7
  • Чайник электрический Hyundai HYK-P4026 - фото 1
  • Чайник электрический Hyundai HYK-P4026 - фото 2
  • Чайник электрический Hyundai HYK-P4026 - фото 3
  • Чайник электрический Hyundai HYK-P4026 - фото 4
  • Чайник электрический Hyundai HYK-P4026 - фото 5
  • Чайник электрический Hyundai HYK-P4026 - фото 6
  • Чайник электрический Hyundai HYK-P4026 - фото 7
  • Чайник электрический Hyundai HYK-P4026 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 583609
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Комплектация
документация
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х22х18
Вес, кг.
1.22

Описание товара Чайник электрический Hyundai HYK-P4026

Стильный и удобный электрический чайник. Обладает всем необходимым функционалом, может использоваться как в домашних словиях, так и в офисах. Выполнен из качественных современных материалов.

Отзывы о товаре Чайник электрический Hyundai HYK-P4026

Источник: Яндекс Маркет
29.01.2026
Егор А.

Достоинства:


Комментарий:
Тихий, красивый, черно серебристый, отлично и быстро кипятит,одним словом - чайник)
Источник: Яндекс Маркет
20.12.2025
Марина П.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник всё пережил , пережил более 15 падений с полки 1.5 метра!!! Очень рекомендую!!!
Источник: Яндекс Маркет
31.07.2025
Елена

Достоинства:


Комментарий:
Отлично. Чайник работает. подсветка красивая. Уже в использовании полгода.
Источник: Яндекс Маркет
05.07.2025
Андрей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Запах пластика даже после двухкратного кипячения с лимонной кислотой. Не рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
01.07.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Купил его исключительно из-за неубиваемого механизма закрывания крышки. Цветное стекло скорее напрягает, чем радует - кажется, что вода в чайнике жёлтая (на фото видно). Полный чайник холодной воды закипает за 7 минут. Огорчил запах. Прокипятил, ещё раз прокипятил, как в инструкции. Прошла неделя эксплуатации - а запах пластика ещё не прошел. Лишь ослаб. Надеюсь, через месяц пройдёт. У меня был точно такой же чайник, но другой фирмы - запаха не было вообще. Брать или не брать - решайте сами.
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Светлана Ф.

Достоинства:


Комментарий:
долгий нагрев, не пахнет пластиком, почти бесшумная работа
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Красивый, удобный чайник. Нагревает воду относительно тихо. Вначале лёгкий запах пластика присутствовал, но после нескольких раз кипечения - запах ушёл. К покупке рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Людмила

Достоинства:


Комментарий:
Большой объём - очень удобно. Лёгкий, простой в использовании, подсветка есть, пластик прозрачный немного - видно сколько воды внутри.
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2025
Людмила П.

Достоинства:


Комментарий:
чайник понравился, очень удобный носик . рекомендую покупать.
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2025
Гречина А.

Достоинства:


Комментарий:
заказываю не первый раз. Качество всегда на высоте! Купили в подарок. Спасибо продавцу, Упакованные отлично! Всë целое. Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Виктория Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник красивый, покупали в подарок, очень понравился
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Тимур А.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший чайник. Устроили гонки с прошлым чайником и закрытой кастрюлей - он победил
Источник: Яндекс Маркет
09.02.2025
Виталий

Достоинства:


Комментарий:
Хороший чайник за эту цену, проверим в деле. Большой объем
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2025
Наталья К.

Достоинства:


Комментарий:
хороший чайник, пользуется всей семьёй около 2 месяцев, всё устраевает
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2025
Татьяна Е.

Достоинства:


Комментарий:
нравится внешний вид, подсветка. для меня важно было, чтоб крышка открывалась с кнопки



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
черный
Комплектация
документация
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.7
Страна производитель
Китай
Описание
Стильный и удобный электрический чайник. Обладает всем необходимым функционалом, может использоваться как в домашних словиях, так и в офисах. Выполнен из качественных современных материалов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2026
Егор А.

Достоинства:


Комментарий:
Тихий, красивый, черно серебристый, отлично и быстро кипятит,одним словом - чайник)
Источник: Яндекс Маркет
20.12.2025
Марина П.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник всё пережил , пережил более 15 падений с полки 1.5 метра!!! Очень рекомендую!!!
Источник: Яндекс Маркет
31.07.2025
Елена

Достоинства:


Комментарий:
Отлично. Чайник работает. подсветка красивая. Уже в использовании полгода.
Источник: Яндекс Маркет
05.07.2025
Андрей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Запах пластика даже после двухкратного кипячения с лимонной кислотой. Не рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
01.07.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Купил его исключительно из-за неубиваемого механизма закрывания крышки. Цветное стекло скорее напрягает, чем радует - кажется, что вода в чайнике жёлтая (на фото видно). Полный чайник холодной воды закипает за 7 минут. Огорчил запах. Прокипятил, ещё раз прокипятил, как в инструкции. Прошла неделя эксплуатации - а запах пластика ещё не прошел. Лишь ослаб. Надеюсь, через месяц пройдёт. У меня был точно такой же чайник, но другой фирмы - запаха не было вообще. Брать или не брать - решайте сами.
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Светлана Ф.

Достоинства:


Комментарий:
долгий нагрев, не пахнет пластиком, почти бесшумная работа
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Красивый, удобный чайник. Нагревает воду относительно тихо. Вначале лёгкий запах пластика присутствовал, но после нескольких раз кипечения - запах ушёл. К покупке рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Людмила

Достоинства:


Комментарий:
Большой объём - очень удобно. Лёгкий, простой в использовании, подсветка есть, пластик прозрачный немного - видно сколько воды внутри.
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2025
Людмила П.

Достоинства:


Комментарий:
чайник понравился, очень удобный носик . рекомендую покупать.
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2025
Гречина А.

Достоинства:


Комментарий:
заказываю не первый раз. Качество всегда на высоте! Купили в подарок. Спасибо продавцу, Упакованные отлично! Всë целое. Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Виктория Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Чайник красивый, покупали в подарок, очень понравился
Источник: Яндекс Маркет
10.03.2025
Тимур А.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший чайник. Устроили гонки с прошлым чайником и закрытой кастрюлей - он победил
Источник: Яндекс Маркет
09.02.2025
Виталий

Достоинства:


Комментарий:
Хороший чайник за эту цену, проверим в деле. Большой объем
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2025
Наталья К.

Достоинства:


Комментарий:
хороший чайник, пользуется всей семьёй около 2 месяцев, всё устраевает
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2025
Татьяна Е.

Достоинства:


Комментарий:
нравится внешний вид, подсветка. для меня важно было, чтоб крышка открывалась с кнопки


Чайник электрический Hyundai HYK-P4026 - данный товар вы можете купить по цене 1970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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