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Чехол силиконовый Red Line для iPhone 14 Plus, для MagSafe с микрофиброй, Eucalyptus купить с доставкой в Москве
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Чехол силиконовый Red Line для iPhone 14 Plus, для MagSafe с микрофиброй, Eucalyptus

4 Отзывы
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Чехол силиконовый Red Line для iPhone 14 Plus, для MagSafe с микрофиброй, Eucalyptus
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бампер
Материал
силикон
Совместимость
Apple iPhone 14 Plus
Поддержка MagSafe
Да
Цвет
зеленый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
850 руб.  1 380 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 582519
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Чехол силиконовый Red Line для iPhone 14 Plus, для MagSafe с микрофиброй, Eucalyptus
850 руб. -38%
1 380 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
RED LINE
Тип товара
Бампер
Материал
силикон
Совместимость
Apple iPhone 14 Plus
Поддержка MagSafe
Да
Цвет
зеленый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х10х2
Вес, г.
20

Описание товара Чехол силиконовый Red Line для iPhone 14 Plus, для MagSafe с микрофиброй, Eucalyptus

Чехлы для телефонов RED LINE – это идеальное сочетание стиля и функциональности. Эти бамперы изготовлены из высококачественного силикона, который обеспечивает надежную защиту вашего устройства от царапин, ударов и других повреждений. Особенностью данных чехлов является поддержка технологии MagSafe, что позволяет легко использовать их с совместимыми аксессуарами и зарядными устройствами. Эти чехлы поражают своим элегантным зеленым цветом, который придает вашему смартфону свежий и современный вид. Продукция бренда RED LINE отличается высоким качеством и продуманным дизайном, что делает их чехлы отличным выбором для тех, кто ищет надежную и стильную защиту для своего телефона.



Теги товара: силиконовые

Отзывы о товаре Чехол силиконовый Red Line для iPhone 14 Plus, для MagSafe с микрофиброй, Eucalyptus

Источник: Яндекс Маркет
26.10.2024
Гуля К.

Достоинства:


Комментарий:
Это мой третий чехол "vlp" Art Collection. Самые лучшие
Источник: Яндекс Маркет
15.10.2024
Наталья М.

Достоинства:


Комментарий:
Беру второй раз. Очень нравится. Приятный на ощупь. По размеру подходит. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
10.06.2024
ВИТАЛИНА

Достоинства:


Комментарий:
Имеет покрытие soft touch. Чехол очень приятный на ощупь бархатистый. Необычно. И это не убирается водой, спиртовыми салфетками и т.д. сохраняя свое первичное состояние.На телефон он прилегает плотно,где камера, есть рамка, и когда телефон на столе, то камера не соприкасается с ним и не царапается.Чехлом я довольна полностью и могу его рекомендовать к покупке. И цвета классные у этого бренда и по ощущениям он классный.
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Классный чехол, яркий, красивый



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
RED LINE
Тип товара
Бампер
Материал
силикон
Совместимость
Apple iPhone 14 Plus
Поддержка MagSafe
Да
Цвет
зеленый
Страна производитель
Китай
Описание
Чехлы для телефонов RED LINE – это идеальное сочетание стиля и функциональности. Эти бамперы изготовлены из высококачественного силикона, который обеспечивает надежную защиту вашего устройства от царапин, ударов и других повреждений. Особенностью данных чехлов является поддержка технологии MagSafe, что позволяет легко использовать их с совместимыми аксессуарами и зарядными устройствами. Эти чехлы поражают своим элегантным зеленым цветом, который придает вашему смартфону свежий и современный вид. Продукция бренда RED LINE отличается высоким качеством и продуманным дизайном, что делает их чехлы отличным выбором для тех, кто ищет надежную и стильную защиту для своего телефона.


Теги товара: силиконовые
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
26.10.2024
Гуля К.

Достоинства:


Комментарий:
Это мой третий чехол "vlp" Art Collection. Самые лучшие
Источник: Яндекс Маркет
15.10.2024
Наталья М.

Достоинства:


Комментарий:
Беру второй раз. Очень нравится. Приятный на ощупь. По размеру подходит. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
10.06.2024
ВИТАЛИНА

Достоинства:


Комментарий:
Имеет покрытие soft touch. Чехол очень приятный на ощупь бархатистый. Необычно. И это не убирается водой, спиртовыми салфетками и т.д. сохраняя свое первичное состояние.На телефон он прилегает плотно,где камера, есть рамка, и когда телефон на столе, то камера не соприкасается с ним и не царапается.Чехлом я довольна полностью и могу его рекомендовать к покупке. И цвета классные у этого бренда и по ощущениям он классный.
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Классный чехол, яркий, красивый


Чехол силиконовый Red Line для iPhone 14 Plus, для MagSafe с микрофиброй, Eucalyptus - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 850 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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