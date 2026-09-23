Чехол Red Line для iPhone 14 Plus, синий, с микрофиброй
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Бампер
Материал
силикон, пластик
Совместимость
Apple iPhone 14 Plus
Цвет
синий
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-72%270 руб. 970 руб.
В наличии
Код товара: 581186
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Загружаем...
270 руб. -72%
970 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бампер
Материал
силикон, пластик
Совместимость
Apple iPhone 14 Plus
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х10х2
Вес, г.
10
Описание товара Чехол Red Line для iPhone 14 Plus, синий, с микрофиброй
Чехлы для телефонов RED LINE представляют собой надежное и стильное решение для защиты вашего устройства. Эти бамперы изготовлены с использованием высококачественных материалов, таких как силикон и пластик, что обеспечивает долговечность и отличную амортизацию при случайных ударах и падениях. Элегантный синий цвет добавляет устройству изысканности и подчеркивает ваш уникальный стиль. Чехлы идеально облегают телефон, обеспечивая легкий доступ ко всем функциональным кнопкам и портам. Выбирайте RED LINE для уверенной защиты и стильного внешнего вида вашего смартфона.
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Бренд
Тип товара
Бампер
Материал
силикон, пластик
Совместимость
Apple iPhone 14 Plus
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Чехлы для телефонов RED LINE представляют собой надежное и стильное решение для защиты вашего устройства. Эти бамперы изготовлены с использованием высококачественных материалов, таких как силикон и пластик, что обеспечивает долговечность и отличную амортизацию при случайных ударах и падениях. Элегантный синий цвет добавляет устройству изысканности и подчеркивает ваш уникальный стиль. Чехлы идеально облегают телефон, обеспечивая легкий доступ ко всем функциональным кнопкам и портам. Выбирайте RED LINE для уверенной защиты и стильного внешнего вида вашего смартфона.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, силиконовые
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, силиконовые
Чехол Red Line для iPhone 14 Plus, синий, с микрофиброй - по цене 270 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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