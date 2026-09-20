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Конструктор Гоночный автомобиль 1:12 (1196 дет.) в коробке купить с доставкой в Москве
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Конструктор Гоночный автомобиль 1:12 (1196 дет.) в коробке

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Конструктор Гоночный автомобиль 1:12 (1196 дет.) в коробке
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-50%
3 480 руб.  7 004 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 577886
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Характеристики

Бренд
Double Egle
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 8 лет
Комплектация
детали конструктора (1196 шт.), инструкция, упаковка
Максимальный возраст
11
Материал
пластик
Минимальный возраст
8
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х34х9
Вес, кг.
1.75

Описание товара Конструктор Гоночный автомобиль 1:12 (1196 дет.) в коробке

Конструктор Double Egle Гоночный автомобиль C61028W развивает творческое мышление, усидчивость и мелкую моторику. Выполнен из безопасных для здоровья ребенка материалов.

Отзывы о товаре Конструктор Гоночный автомобиль 1:12 (1196 дет.) в коробке




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Характеристики
Бренд
Double Egle
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 8 лет
Комплектация
детали конструктора (1196 шт.), инструкция, упаковка
Максимальный возраст
11
Материал
пластик
Минимальный возраст
8
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Описание
Конструктор Double Egle Гоночный автомобиль C61028W развивает творческое мышление, усидчивость и мелкую моторику. Выполнен из безопасных для здоровья ребенка материалов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Конструктор Гоночный автомобиль 1:12 (1196 дет.) в коробке - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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