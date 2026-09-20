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Стеклянный диспенсер для жидкого мыла с настенным держателем AM.PM Inspire 2.0 A50A36922 черный купить с доставкой в Москве
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Стеклянный диспенсер для жидкого мыла с настенным держателем AM.PM Inspire 2.0 A50A36922 черный

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Стеклянный диспенсер для жидкого мыла с настенным держателем AM.PM Inspire 2.0 A50A36922 черный - фото 1
Стеклянный диспенсер для жидкого мыла с настенным держателем AM.PM Inspire 2.0 A50A36922 черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Диспенсер для жидкого мыла
Стиль
современный
Материал
стекло, латунь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
черный
Цвет
черный
  • Стеклянный диспенсер для жидкого мыла с настенным держателем AM.PM Inspire 2.0 A50A36922 черный - фото 1
  • Стеклянный диспенсер для жидкого мыла с настенным держателем AM.PM Inspire 2.0 A50A36922 черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 290 руб. 
Начислим 618 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 574460
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Стеклянный диспенсер для жидкого мыла с настенным держателем AM.PM Inspire 2.0 A50A36922 черный
10 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Inspire 2.0
filter_none Товар входит в коллекцию Inspire 2.0

Коллекция Inspire 2.0


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Диспенсер для жидкого мыла
Стиль
современный
Материал
стекло, латунь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
черный
Цвет
черный
Комплектация
диспенсер, держатель, крепеж, инструкция, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
75x100x160
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
18х10х9
Вес, г.
605

Описание товара Стеклянный диспенсер для жидкого мыла с настенным держателем AM.PM Inspire 2.0 A50A36922 черный

Стеклянный дозатор AM.PM коллекции Inspire 2.0 - отсылка к Hi-Tech дизайну. Обтекаемая форма и стильные элементы из ультратонкого сверхпрочного стекла напоминают современные смартфоны внешне и тактильно. Продуманный дизайн и удивительные детали.

Отзывы о товаре Стеклянный диспенсер для жидкого мыла с настенным держателем AM.PM Inspire 2.0 A50A36922 черный




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Диспенсер для жидкого мыла
Стиль
современный
Материал
стекло, латунь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
черный
Цвет
черный
Комплектация
диспенсер, держатель, крепеж, инструкция, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
75x100x160
Страна производитель
Германия
Описание
Стеклянный дозатор AM.PM коллекции Inspire 2.0 - отсылка к Hi-Tech дизайну. Обтекаемая форма и стильные элементы из ультратонкого сверхпрочного стекла напоминают современные смартфоны внешне и тактильно. Продуманный дизайн и удивительные детали.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стеклянный диспенсер для жидкого мыла с настенным держателем AM.PM Inspire 2.0 A50A36922 черный - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 10290 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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