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Полка для душа угловая двухъярусная AM.PM Sense L A7454222 черная купить с доставкой в Москве
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Полка для душа угловая двухъярусная AM.PM Sense L A7454222 черная

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Полка для душа угловая двухъярусная AM.PM Sense L A7454222 черная - фото 1
Полка для душа угловая двухъярусная AM.PM Sense L A7454222 черная - фото 2
Полка для душа угловая двухъярусная AM.PM Sense L A7454222 черная - фото 3
Полка для душа угловая двухъярусная AM.PM Sense L A7454222 черная - фото 4
Полка для душа угловая двухъярусная AM.PM Sense L A7454222 черная - фото 5
Полка для душа угловая двухъярусная AM.PM Sense L A7454222 черная - фото 6
Полка для душа угловая двухъярусная AM.PM Sense L A7454222 черная - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Уцененный
Характеристики
Тип товара
Полка
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
черный
Цвет
черный
  • Полка для душа угловая двухъярусная AM.PM Sense L A7454222 черная - фото 1
  • Полка для душа угловая двухъярусная AM.PM Sense L A7454222 черная - фото 2
  • Полка для душа угловая двухъярусная AM.PM Sense L A7454222 черная - фото 3
  • Полка для душа угловая двухъярусная AM.PM Sense L A7454222 черная - фото 4
  • Полка для душа угловая двухъярусная AM.PM Sense L A7454222 черная - фото 5
  • Полка для душа угловая двухъярусная AM.PM Sense L A7454222 черная - фото 6
  • Полка для душа угловая двухъярусная AM.PM Sense L A7454222 черная - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-11%
9 090 руб.  10 170 руб. 
Начислим 546 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 574443
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Полка для душа угловая двухъярусная AM.PM Sense L A7454222 черная
9 090 руб. -11%
10 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Sense L
filter_none Товар входит в коллекцию Sense L

Коллекция Sense L


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Полка
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
черный
Цвет
черный
Комплектация
полка, инструкция, крепежи
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х24х7
Вес, кг.
1.09

Описание товара Полка для душа угловая двухъярусная AM.PM Sense L A7454222 черная

Разумное использование пространства: угловые корзины Sense L не занимают много места при этом позволяя разместить самые необходимые гигиенические и косметические принадлежности под рукой. Бескомпромиссное качество: корзины Sense L в черном цвете выполнены из качественной нержавеющей стали марки AISI 304 класса А. Устойчивость к повреждениям: материал изготовления имеет высокое сопротивление окислению и не подвержен коррозии даже в агрессивных средах соленой пресной или водопроводной воды. Универсальный дизайн: аксессуары АМ. РМ коллекции Sense L спроектированы личной дизайн-студией бренда таким образом, чтобы органично вписываться в любой интерьер.

Отзывы о товаре Полка для душа угловая двухъярусная AM.PM Sense L A7454222 черная




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Полка
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
черный
Цвет
черный
Комплектация
полка, инструкция, крепежи
Страна производитель
Китай
Описание
Разумное использование пространства: угловые корзины Sense L не занимают много места при этом позволяя разместить самые необходимые гигиенические и косметические принадлежности под рукой. Бескомпромиссное качество: корзины Sense L в черном цвете выполнены из качественной нержавеющей стали марки AISI 304 класса А. Устойчивость к повреждениям: материал изготовления имеет высокое сопротивление окислению и не подвержен коррозии даже в агрессивных средах соленой пресной или водопроводной воды. Универсальный дизайн: аксессуары АМ. РМ коллекции Sense L спроектированы личной дизайн-студией бренда таким образом, чтобы органично вписываться в любой интерьер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Полка для душа угловая двухъярусная AM.PM Sense L A7454222 черная - стоимость товара 9090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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