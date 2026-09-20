Полка для душа прямая AM.PM Sense L A7453122 черная
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Характеристики
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 190 руб.
В наличии
Код товара: 574441
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5 190 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х14х7
Вес, г.
551
Описание товара Полка для душа прямая AM.PM Sense L A7453122 черная
Универсальный дизайн: аксессуары AM PM из коллекции Sense L спроектированы собственной студией AM PM Design так, чтобы органично вписаться в любой интерьер. Теперь и в трендовом черном цвете. Разумное использование пространства: полка Sense L не занимает много места, позволяя при этом разместить самые необходимые гигиенические и косметические принадлежности под рукой. Бескомпромиссное качество: корзины Sense L выполнены из высококачественных материалов, устойчивы к повреждениям.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Полка для душа прямая AM.PM Sense L A7453122 черная - по цене 5190 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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