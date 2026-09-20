Top.Mail.Ru
Полка для душа прямая AM.PM Sense L A7453122 черная купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Полка для душа прямая AM.PM Sense L A7453122 черная

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Полка для душа прямая AM.PM Sense L A7453122 черная - фото 1
Полка для душа прямая AM.PM Sense L A7453122 черная - фото 2
Полка для душа прямая AM.PM Sense L A7453122 черная - фото 3
Полка для душа прямая AM.PM Sense L A7453122 черная - фото 4
Полка для душа прямая AM.PM Sense L A7453122 черная - фото 5
Полка для душа прямая AM.PM Sense L A7453122 черная - фото 6
Полка для душа прямая AM.PM Sense L A7453122 черная - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
  • Полка для душа прямая AM.PM Sense L A7453122 черная - фото 1
  • Полка для душа прямая AM.PM Sense L A7453122 черная - фото 2
  • Полка для душа прямая AM.PM Sense L A7453122 черная - фото 3
  • Полка для душа прямая AM.PM Sense L A7453122 черная - фото 4
  • Полка для душа прямая AM.PM Sense L A7453122 черная - фото 5
  • Полка для душа прямая AM.PM Sense L A7453122 черная - фото 6
  • Полка для душа прямая AM.PM Sense L A7453122 черная - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 190 руб. 
Начислим 312 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 574441
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Полка для душа прямая AM.PM Sense L A7453122 черная
5 190 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Sense L
filter_none Товар входит в коллекцию Sense L

Коллекция Sense L


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х14х7
Вес, г.
551

Описание товара Полка для душа прямая AM.PM Sense L A7453122 черная

Универсальный дизайн: аксессуары AM PM из коллекции Sense L спроектированы собственной студией AM PM Design так, чтобы органично вписаться в любой интерьер. Теперь и в трендовом черном цвете. Разумное использование пространства: полка Sense L не занимает много места, позволяя при этом разместить самые необходимые гигиенические и косметические принадлежности под рукой. Бескомпромиссное качество: корзины Sense L выполнены из высококачественных материалов, устойчивы к повреждениям.

Отзывы о товаре Полка для душа прямая AM.PM Sense L A7453122 черная




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальный дизайн: аксессуары AM PM из коллекции Sense L спроектированы собственной студией AM PM Design так, чтобы органично вписаться в любой интерьер. Теперь и в трендовом черном цвете. Разумное использование пространства: полка Sense L не занимает много места, позволяя при этом разместить самые необходимые гигиенические и косметические принадлежности под рукой. Бескомпромиссное качество: корзины Sense L выполнены из высококачественных материалов, устойчивы к повреждениям.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Полка для душа прямая AM.PM Sense L A7453122 черная - по цене 5190 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...