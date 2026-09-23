Top.Mail.Ru
Чехол для наушников Piquadro Blue Square AC5308B2/N черный/голубой натур.кожа купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Чехол для наушников Piquadro Blue Square AC5308B2/N черный/голубой натур.кожа

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Чехол для наушников Piquadro Blue Square AC5308B2/N черный/голубой натур.кожа - фото 1
Чехол для наушников Piquadro Blue Square AC5308B2/N черный/голубой натур.кожа - фото 2
Чехол для наушников Piquadro Blue Square AC5308B2/N черный/голубой натур.кожа - фото 3
Чехол для наушников Piquadro Blue Square AC5308B2/N черный/голубой натур.кожа - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехол
  • Чехол для наушников Piquadro Blue Square AC5308B2/N черный/голубой натур.кожа - фото 1
  • Чехол для наушников Piquadro Blue Square AC5308B2/N черный/голубой натур.кожа - фото 2
  • Чехол для наушников Piquadro Blue Square AC5308B2/N черный/голубой натур.кожа - фото 3
  • Чехол для наушников Piquadro Blue Square AC5308B2/N черный/голубой натур.кожа - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-65%
4 490 руб.  12 661 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 572324
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PIQUADRO
Тип товара
Чехол
Дополнительно
размер 5x6.5x2 см
Особенности
с карабином
Цвет
черный
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
15х12х2
Вес, г.
300

Описание товара Чехол для наушников Piquadro Blue Square AC5308B2/N черный/голубой натур.кожа

Чехол для AirPods Pro от Piquadro из коллекции Blue Square — элегантное итальянское решение для защиты и стильного хранения ваших наушников. Компактные размеры 5x6.5x2 см позволяют носить аксессуар в кармане или небольшой сумке, не занимая лишнего места. Натуральная кожа придаёт чехлу роскошный вид и обеспечивает приятные тактильные ощущения. Классический чёрный цвет универсален и подчёркивает статус владельца.

Отзывы о товаре Чехол для наушников Piquadro Blue Square AC5308B2/N черный/голубой натур.кожа




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
PIQUADRO
Тип товара
Чехол
Дополнительно
размер 5x6.5x2 см
Особенности
с карабином
Цвет
черный
Страна производитель
Италия
Описание
Чехол для AirPods Pro от Piquadro из коллекции Blue Square — элегантное итальянское решение для защиты и стильного хранения ваших наушников. Компактные размеры 5x6.5x2 см позволяют носить аксессуар в кармане или небольшой сумке, не занимая лишнего места. Натуральная кожа придаёт чехлу роскошный вид и обеспечивает приятные тактильные ощущения. Классический чёрный цвет универсален и подчёркивает статус владельца.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чехол для наушников Piquadro Blue Square AC5308B2/N черный/голубой натур.кожа - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...