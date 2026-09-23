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Чехол BoraSCO Book Case для Realme C33 зеленый опал купить с доставкой в Москве
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Чехол BoraSCO Book Case для Realme C33 зеленый опал

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Чехол BoraSCO Book Case для Realme C33 зеленый опал
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Книжка
Материал
карбон
Совместимость
Realme C33
Цвет
зеленый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%
340 руб.  470 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 572183
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Чехол BoraSCO Book Case для Realme C33 зеленый опал
340 руб. -28%
470 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BORASCO
Тип товара
Книжка
Материал
карбон
Совместимость
Realme C33
Цвет
зеленый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
20

Описание товара Чехол BoraSCO Book Case для Realme C33 зеленый опал

Чехлы для телефонов BoraSCO обеспечивают надежную защиту и стильный внешний вид вашему устройству. Этот чехол типа "книжка" сочетает в себе практичность и элегантность. Выполненный в изысканном зеленом цвете, он придаст телефону уникальный и свежий вид. Чехол обеспечивает легкий доступ ко всем портам и кнопкам, а также защищает экран и корпус от царапин и повреждений. Изготовленный из высококачественных материалов, чехол BoraSCO станет отличным выбором для тех, кто ценит надежность и стиль в одном аксессуаре.

Отзывы о товаре Чехол BoraSCO Book Case для Realme C33 зеленый опал




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Характеристики
Бренд
BORASCO
Тип товара
Книжка
Материал
карбон
Совместимость
Realme C33
Цвет
зеленый
Страна производитель
Китай
Описание
Чехлы для телефонов BoraSCO обеспечивают надежную защиту и стильный внешний вид вашему устройству. Этот чехол типа "книжка" сочетает в себе практичность и элегантность. Выполненный в изысканном зеленом цвете, он придаст телефону уникальный и свежий вид. Чехол обеспечивает легкий доступ ко всем портам и кнопкам, а также защищает экран и корпус от царапин и повреждений. Изготовленный из высококачественных материалов, чехол BoraSCO станет отличным выбором для тех, кто ценит надежность и стиль в одном аксессуаре.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чехол BoraSCO Book Case для Realme C33 зеленый опал - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 340 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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